За сім років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на мільйон

Сьогодні 21:08

За даними ПФУ, нині в Україні близько 10,3 млн пенсіонерів — це на понад 400 тисяч менше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення рф і на 1 млн менше, ніж сім років тому.

Журналісти видання «Слово і діло» вирішили проаналізувати, як в Україні змінювалась кількість отримувачів пенсії до та під час великої війни.

Станом на грудень 2018 року в Україні нараховувалось 11 млн 352 тис. пенсіонерів. Такі дані публікує Пенсійний фонд. До кінця 2019 року їхня кількість становила 11 млн 299 тис., а станом на кінець 2020 року — 11 млн 146 тис.

Починаючи з 2021 року тенденція зменшення кількості пенсіонерів стала більш вираженою — у грудні їхня кількість становила вже 10 млн 881 тис. осіб. За перший рік вторгнення цифра змінилася не суттєво — 10 млн 718 тис. пенсіонерів станом на грудень 2022 року.

Однак протягом 2023 року кількість людей пенсійного віку в Україні зменшилася до 10 млн 552 тис. У 2024 році дані були наступними: 10 млн 348 тис. пенсіонерів станом на грудень.

За даними ПФУ, у 2025 році у березні офіційно було зареєстровано 10 млн 347 тис. пенсіонерів, тоді як станом на червень їхня кількість зменшилася до 10 млн 333 тис. осіб.

Таким чином, можна підсумувати, що за сім років в Україні кількість населення пенсійного віку зменшилося на 1 один мільйон.

Довідка Finance.ua:

уряд у проєкті держбюджету на наступний рік підтвердив плани щорічної індексації пенсій — вона має відбутися 1 березня 2026 року. Водночас передбачений розмір мінімальної пенсії зросте до 2 564 гривень.

навесні 2025 року відбулася планова індексація пенсій — виплати зросли для понад 10 мільйонів українців. Середній розмір пенсії після індексації становить 6345 гривень;

водночас, за даними Опендатабот, чверть пенсіонерів отримують пенсію, розмір якої менший ніж 3 тисячі гривень;

середня пенсія 5 із 6 пенсіонерів була нижче фактичного прожиткового мінімуму, а це означає, що більшість пенсіонерів в Україні живуть за межею бідності.

Слово і Діло За матеріалами:

