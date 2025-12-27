Яке авто вважається «новим»: пояснення МВС Сьогодні 17:15 — Технології&Авто

«Новий» транспортний засіб — це авто, яке не має попередніх власників, не було зареєстроване раніше (зокрема за кордоном), а також не перебувало в експлуатації. Тобто, це автівки з салону, які передаються покупцям з повним пакетом документів для первинної реєстрації.

Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Документи для реєстрації нового авто з автосалону

Щоб зареєструвати новий транспортний засіб, власнику потрібно надати:

документ, що посвідчує особу (паспорт) та РНОКПП;

документ, що підтверджує придбання авто у дилера (договір купівлі-продажу, рахунок-фактура, тощо);

сертифікат відповідності або інший виробничий документ, що підтверджує, що авто є новим;

довіреність (якщо реєстрацію здійснює уповноважена особа).

Щоб оформлення відбулося швидко і без зайвих витрат часу, варто заздалегідь перевірити всі документи, отримані у дилера, та переконатися, що автомобіль дійсно не був зареєстрований раніше.

«Рекомендуємо уточнити в автосалоні, чи можуть вони здійснити реєстрацію замість вас, а також за потреби заздалегідь записатися до сервісного центру МВС онлайн», — йдеться у повідомленні.

Якщо авто вживане або ввезене з-за кордону — це не «нове»

Автомобіль не вважається новим, якщо він:

уже був у користуванні;

мав реєстрацію в Україні чи за кордоном;

куплений «з рук»;

ввезений з-за кордону після експлуатації.

У такому разі реєстрація проводиться за іншою процедурою. Потрібні додаткові документи та обов’язковий експертний огляд для підтвердження відповідності автомобіля.

Для реєстрації вживаного або імпортованого авто потрібно мати:

документ, що посвідчує особу, та РНОКПП;

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;

документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху;

висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (для ввезених з-за кордону б/в транспортних заобів обов’язково, для інших — за бажанням);

платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію.

Під час експерного дослідження перевіряється, чи VIN-номери та документи дійсні.

Під час такої перевірки фахівець оглядає авто, шукає ознаки підробки або зміни номерів на його деталях, а також перевіряє, чи збігаються дані в свідоцтві про реєстрацію з інформацією на самому транспортному засобі.

