Яке авто вважається «новим»: пояснення МВС
«Новий» транспортний засіб — це авто, яке не має попередніх власників, не було зареєстроване раніше (зокрема за кордоном), а також не перебувало в експлуатації. Тобто, це автівки з салону, які передаються покупцям з повним пакетом документів для первинної реєстрації.
Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.
Документи для реєстрації нового авто з автосалону
Щоб зареєструвати новий транспортний засіб, власнику потрібно надати:
- документ, що посвідчує особу (паспорт) та РНОКПП;
- документ, що підтверджує придбання авто у дилера (договір купівлі-продажу, рахунок-фактура, тощо);
- сертифікат відповідності або інший виробничий документ, що підтверджує, що авто є новим;
- довіреність (якщо реєстрацію здійснює уповноважена особа).
Щоб оформлення відбулося швидко і без зайвих витрат часу, варто заздалегідь перевірити всі документи, отримані у дилера, та переконатися, що автомобіль дійсно не був зареєстрований раніше.
«Рекомендуємо уточнити в автосалоні, чи можуть вони здійснити реєстрацію замість вас, а також за потреби заздалегідь записатися до сервісного центру МВС онлайн», — йдеться у повідомленні.
Якщо авто вживане або ввезене з-за кордону — це не «нове»
Автомобіль не вважається новим, якщо він:
- уже був у користуванні;
- мав реєстрацію в Україні чи за кордоном;
- куплений «з рук»;
- ввезений з-за кордону після експлуатації.
У такому разі реєстрація проводиться за іншою процедурою. Потрібні додаткові документи та обов’язковий експертний огляд для підтвердження відповідності автомобіля.
Для реєстрації вживаного або імпортованого авто потрібно мати:
- документ, що посвідчує особу, та РНОКПП;
- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;
- документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху;
- висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (для ввезених з-за кордону б/в транспортних заобів обов’язково, для інших — за бажанням);
- платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію.
Під час експерного дослідження перевіряється, чи VIN-номери та документи дійсні.
Під час такої перевірки фахівець оглядає авто, шукає ознаки підробки або зміни номерів на його деталях, а також перевіряє, чи збігаються дані в свідоцтві про реєстрацію з інформацією на самому транспортному засобі.
