0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яке авто вважається «новим»: пояснення МВС

Технології&Авто
61
Яке авто вважається «новим»: пояснення МВС
Яке авто вважається «новим»: пояснення МВС
«Новий» транспортний засіб — це авто, яке не має попередніх власників, не було зареєстроване раніше (зокрема за кордоном), а також не перебувало в експлуатації. Тобто, це автівки з салону, які передаються покупцям з повним пакетом документів для первинної реєстрації.
Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Документи для реєстрації нового авто з автосалону

Щоб зареєструвати новий транспортний засіб, власнику потрібно надати:
  • документ, що посвідчує особу (паспорт) та РНОКПП;
  • документ, що підтверджує придбання авто у дилера (договір купівлі-продажу, рахунок-фактура, тощо);
  • сертифікат відповідності або інший виробничий документ, що підтверджує, що авто є новим;
  • довіреність (якщо реєстрацію здійснює уповноважена особа).
Щоб оформлення відбулося швидко і без зайвих витрат часу, варто заздалегідь перевірити всі документи, отримані у дилера, та переконатися, що автомобіль дійсно не був зареєстрований раніше.
«Рекомендуємо уточнити в автосалоні, чи можуть вони здійснити реєстрацію замість вас, а також за потреби заздалегідь записатися до сервісного центру МВС онлайн», — йдеться у повідомленні.

Якщо авто вживане або ввезене з-за кордону — це не «нове»

Автомобіль не вважається новим, якщо він:
  • уже був у користуванні;
  • мав реєстрацію в Україні чи за кордоном;
  • куплений «з рук»;
  • ввезений з-за кордону після експлуатації.
У такому разі реєстрація проводиться за іншою процедурою. Потрібні додаткові документи та обов’язковий експертний огляд для підтвердження відповідності автомобіля.
Для реєстрації вживаного або імпортованого авто потрібно мати:
  • документ, що посвідчує особу, та РНОКПП;
  • документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;
  • документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху;
  • висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (для ввезених з-за кордону б/в транспортних заобів обов’язково, для інших — за бажанням);
  • платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію.
Під час експерного дослідження перевіряється, чи VIN-номери та документи дійсні.
Під час такої перевірки фахівець оглядає авто, шукає ознаки підробки або зміни номерів на його деталях, а також перевіряє, чи збігаються дані в свідоцтві про реєстрацію з інформацією на самому транспортному засобі.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems