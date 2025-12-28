Експерти назвали переоцінений смартфон 2025 року (фото) Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

Експерти назвали переоцінений смартфон 2025 року (фото), Фото: notebookcheck.com

Смартфон Motorola Edge 70 продемонстрував хороші результати під час тестування, однак експерти вважають надто дорогим, враховуючи низку компромісів порівняно з його попередником. Motorola Edge 70 входить в успішну серію Edge, що охоплює сегменти від середнього до субфлагманського.

Можливості даного смартфона розкрив портал Notebookcheck.

Телефон Edge 70 вирізняється тонким корпусом товщиною менш як 0,24 дюйма, що дозволяє йому конкурувати з Apple iPhone Air та Samsung Galaxy S25 Edge. При цьому смартфон дещо дешевший та коштує близько 8 000 євро.

За словами експертів, Motorola Edge 70 відчувається дуже легким, міцним і якісно зробленим. До цього модель Moto пропонувала аналогічно тонкі пристрої, однак вони мали значні проблеми зі стійкістю.

Фото: notebookcheck.com

Оглядачі відзначили хорошу якість матеріалів, а також наявність функцій швидкого та бездротового заряджання. Motorola також зобов’язалася оновлювати програмне забезпечення до 2031 року та пропонує швидкий Wi-Fi, а також точний GPS.

Але за такої ціни Motorola повинна пропонувати значно вищу продуктивність, ніж може забезпечити Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Цей чіпсет позиціонується в середньому класі та не може встигати за телефонами високого класу — вважають у виданні.

Серед інших недоліків, непритаманних смартфонам даної цінової категорії, експерти згадали порт USB 2.0 без функції DisplayPort, дисплей без LTPO та відсутність оптичного зуму у камери.

Автори огляду зазначили, що свою остаточну оцінку вони можуть дати згодом, коли ціна смартфона дещо знизиться.

Фото: notebookcheck.com

