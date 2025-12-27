Xiaomi та Honor підвищують ціни планшетів Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

Xiaomi та Honor підвищують ціни планшетів

Китайські виробники планшетів, зокрема Xiaomi та Honor, почали підвищувати ціни на свої пристрої через різке зростання вартості чипів пам’яті.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Чому Xiaomi та Honor підвищує вартість планшетів

Причиною стало скорочення постачань компонентів для споживчої електроніки, оскільки виробники напівпровідників переорієнтовуються на потреби проєктів у сфері штучного інтелекту та дата-центрів.

Xiaomi підняла ціни на низку моделей планшетів на 100−300 юанів (від $14 до $43). Зокрема, базовий Redmi Pad 2, який вийшов у червні зі стартовою ціною 999 юанів, тепер коштує 1199 юанів.

Подорожчала й флагманська лінійка: Xiaomi Pad 8 Pro нині продається за 4099 юанів, що на 200 юанів більше, ніж на момент запуску у вересні.

Honor також уже почала коригувати ціни. Керівниця напряму smart life Honor China Лінь Лінь повідомила у соцмережі Weibo, що галузі, які залежать від оперативної та постійної пам’яті, опинилися під тиском і вимушені підвищувати ціни.

Смартфони, планшети та персональні комп’ютери потребують оперативної пам’яті для роботи застосунків і внутрішнього сховища для зберігання даних.

Йдеться про чипи DRAM і NAND Flash, які зараз стрімко дорожчають.

За даними Counterpoint Research, світові ціни на DRAM зросли на 40−60% у четвертому кварталі й можуть додати ще 15−20% у першому кварталі 2026 року.

Xiaomi раніше вже підняла ціни й на окремі бюджетні смартфони, зокрема серії Redmi K90. Президент компанії Лу Вейбін зазначав, що Xiaomi намагатиметься компенсувати зростання витрат за рахунок оптимізації модельного ряду та підвищення середньої ціни продажу.

