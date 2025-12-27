0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Suzuki презентувала недорогого конкурента Duster (фото)

Технології&Авто
55
Suzuki презентувала недорогого конкурента Duster (фото)
Suzuki презентувала недорогого конкурента Duster (фото), Фото: Suzuki
Презентовано новий Suzuki Across. Доступний кросовер із багатим оснащенням дебютує в економічній бензиновій версії, а пізніше з’явиться гібрид. Новий Suzuki Across вийде на ринок у 2026 році та коштуватиме менш ніж 20 000 доларів у базовій версії.
Подробиці авто розкрили на сайті японського виробника.
Кросовер Suzuki Across не має нічого спільного з однойменною європейською моделлю на базі Toyota RAV4. Натомість це експортна версія Suzuki Victoris, який випускають в Індії.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Його планують продавати в 100 країнах світу, а спочатку він вийде на ринки ПАР та Сейшельських островів.
Новий Suzuki Across — компактний кросовер розміром із Duster (4,36 м завдовжки), який вирізняється рубаним дизайном у дусі Vitara.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
У салоні в топових версіях встановлено цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін, є і проєкція на лобове скло.
Крім того, комплектація включає люк, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника та адаптивний круїз-контроль.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Кросовер Suzuki Across дебютує з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 103 к. с., який витрачає 4,7 л на 100 км. Пізніше очікується 116-сильний гібрид. На вибір за пропонують 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП, а за доплату буде доступний повний привід.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems