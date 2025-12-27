Suzuki презентувала недорогого конкурента Duster (фото) Сьогодні 06:16 — Технології&Авто

Suzuki презентувала недорогого конкурента Duster (фото), Фото: Suzuki

Презентовано новий Suzuki Across. Доступний кросовер із багатим оснащенням дебютує в економічній бензиновій версії, а пізніше з’явиться гібрид. Новий Suzuki Across вийде на ринок у 2026 році та коштуватиме менш ніж 20 000 доларів у базовій версії.

Подробиці авто розкрили на сайті японського виробника.

Кросовер Suzuki Across не має нічого спільного з однойменною європейською моделлю на базі Toyota RAV4. Натомість це експортна версія Suzuki Victoris, який випускають в Індії.

Фото: Suzuki

Його планують продавати в 100 країнах світу, а спочатку він вийде на ринки ПАР та Сейшельських островів.

Новий Suzuki Across — компактний кросовер розміром із Duster (4,36 м завдовжки), який вирізняється рубаним дизайном у дусі Vitara.

Фото: Suzuki

У салоні в топових версіях встановлено цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін, є і проєкція на лобове скло.

Крім того, комплектація включає люк, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника та адаптивний круїз-контроль.

Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Across дебютує з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 103 к. с., який витрачає 4,7 л на 100 км. Пізніше очікується 116-сильний гібрид. На вибір за пропонують 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП, а за доплату буде доступний повний привід.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.