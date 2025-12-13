Xiaomi по-тихому припинила підтримку двох популярних смартфонів Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

Xiaomi без гучних анонсів зняла з програмної підтримки два популярні бюджетні смартфони. Пристрої більше не отримуватимуть ані нових версій Android, ані оновлень безпеки, тож фактично завершили свій життєвий цикл.

Про це пише XiaomiTime.

Які смартфони втратили оновлення

Компанія оновила офіційний список гаджетів, для яких завершено розповсюдження прошивок. До нього потрапили Redmi 12C і Poco C55 — для цих моделей припинено випуск як системних апдейтів, так і щомісячних патчів безпеки.

Останнім оновленням для обох смартфонів став жовтневий патч безпеки 2025 року. У листопаді та грудні жодних нових версій ПЗ, включно з очікуваним оновленням до HyperOS 2, так і не з’явилося. Таким чином, реальна підтримка фактично завершилася вже восени.

Згідно з внутрішньою дорожньою картою Xiaomi, у лютому 2026 року Redmi 12C та Poco C55 офіційно отримають статус EOL (end of life — «кінець життєвого циклу»).

Обидві моделі належать до бюджетного сегмента, що й забезпечило їм популярність: зокрема, Redmi 12C увійшов до ТОП-10 найпродаваніших смартфонів у світі за підсумками 2023 року.

Після завершення офіційної підтримки такі телефони продовжать працювати, однак відсутність оновлень безпеки робить їх більш вразливими до вірусів і хакерських атак.

Власникам Redmi 12C і Poco C55 радять замислитися над переходом на сучасніший смартфон, який досі отримує регулярні оновлення ПЗ.

Не лише ці моделі опинилися у «чорному списку» виробника. У вересні цього року до переліку EOL також додали Xiaomi 11T і 11T Pro, Redmi A1 та Poco M 5 .

Паралельно Xiaomi продовжує розгортати нову прошивку HyperOS 3 на базі Android 16 для актуальних моделей. У грудні оновлення отримають, зокрема, й деякі бюджетні пристрої, серед яких — серія Poco M.

