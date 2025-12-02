0 800 307 555
Xiaomi планує масово впроваджувати роботів на заводах

Технології&Авто
15
Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що протягом найближчих п’яти років штучний інтелект суттєво змінить промисловість, а людиноподібні роботи стануть її важливою частиною. В інтерв’ю він підкреслив, що ШІ вже не просто допомагає, а є головною силою, що перебудовує виробництво.
Він навів приклад із заводу Xiaomi з виробництва електромобілів. Там система з рентгенівським сканером і комп’ютерним зором перевіряє деталі всього за дві секунди — у десять разів швидше та значно точніше, ніж людина. На його думку, такі технології можуть створити новий величезний ринок, але для розвитку потрібна співпраця компаній, адже одна фірма не зможе охопити весь технологічний процес.
Лей Цзюнь підтвердив, що за п’ять років Xiaomi планує широко використовувати людиноподібних роботів на своїх заводах. Вони виконуватимуть завдання, які зараз роблять працівники на конвеєрах. Він також закликав відмовитися від старої моделі, що ґрунтується на дешевій робочій силі, і переходити на сучасні технологічні методи виробництва, щоб залишатися конкурентними.
За матеріалами:
iTechua
