ТОП-10 найдешевших кросоверів для сім’ї
У сегменті практичних автомобілів покупці сімейних машин завжди шукають підвищену місткість. У цьому сенсі останнім часом популярності набирають великі кросовери.
У Motor1 сформували список сучасних моделей, які не розорять покупця.
Це привабливі кросовери для сім’ї, за які виробники просять невеликі гроші в обмін на найпрактичніші пропозиції.
Найдешевші кросовери для сім’ї 2025 року:
- Mitsubishi Outlander: $31 140;
- Kia Sorento: $33 635;
- Hyundai Santa Fe: $36 400;
- Nissan Pathfinder: $37 790;
- Kia Telluride: $37 885;
- Jeep Grand Cherokee L: $38 830;
- Ford Explorer: $40 160;
- Mazda CX-90: $40 330;
- Volkswagen Atlas: $40 785;
- Hyundai Palisade: $41 035.
Завдяки видатному об’єму простору інтер’єру ці кросовери дуже практичні. Кожен із представлених варіантів у такому разі забезпечує максимальну місткість. А ключова характеристика — три ряди крісел для забезпечення мінімум 7 місць у салоні.
