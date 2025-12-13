0 800 307 555
Технології&Авто
ТОП-10 найдешевших кросоверів для сім’ї
У сегменті практичних автомобілів покупці сімейних машин завжди шукають підвищену місткість. У цьому сенсі останнім часом популярності набирають великі кросовери.
У Motor1 сформували список сучасних моделей, які не розорять покупця.
Це привабливі кросовери для сім’ї, за які виробники просять невеликі гроші в обмін на найпрактичніші пропозиції.

Найдешевші кросовери для сім’ї 2025 року:

  1. Mitsubishi Outlander: $31 140;
  2. Kia Sorento: $33 635;
  3. Hyundai Santa Fe: $36 400;
  4. Nissan Pathfinder: $37 790;
  5. Kia Telluride: $37 885;
  6. Jeep Grand Cherokee L: $38 830;
  7. Ford Explorer: $40 160;
  8. Mazda CX-90: $40 330;
  9. Volkswagen Atlas: $40 785;
  10. Hyundai Palisade: $41 035.
Завдяки видатному об’єму простору інтер’єру ці кросовери дуже практичні. Кожен із представлених варіантів у такому разі забезпечує максимальну місткість. А ключова характеристика — три ряди крісел для забезпечення мінімум 7 місць у салоні.
Payment systems