ТОП-10 найдешевших кросоверів для сім’ї

У сегменті практичних автомобілів покупці сімейних машин завжди шукають підвищену місткість. У цьому сенсі останнім часом популярності набирають великі кросовери.

У Motor1 сформували список сучасних моделей, які не розорять покупця.

Це привабливі кросовери для сім’ї, за які виробники просять невеликі гроші в обмін на найпрактичніші пропозиції.

Найдешевші кросовери для сім’ї 2025 року:

Mitsubishi Outlander: $31 140; Kia Sorento: $33 635; Hyundai Santa Fe: $36 400; Nissan Pathfinder: $37 790; Kia Telluride: $37 885; Jeep Grand Cherokee L: $38 830; Ford Explorer: $40 160; Mazda CX-90: $40 330; Volkswagen Atlas: $40 785; Hyundai Palisade: $41 035.

Завдяки видатному об’єму простору інтер’єру ці кросовери дуже практичні. Кожен із представлених варіантів у такому разі забезпечує максимальну місткість. А ключова характеристика — три ряди крісел для забезпечення мінімум 7 місць у салоні.

