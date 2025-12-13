0 800 307 555
Найкращі автомобільні бренди 2026 року

Технології&Авто
17
Найкращі автомобільні бренди 2026 року
Найкращі автомобільні бренди 2026 року
Американська незалежна дослідницька організація Consumer Reports оприлюднила рейтинг, до якого включила найкращі та найгірші бренди 2026 року, представлені на ринку США.
Про це повідомляє The Hill.
Оцінювання базується на середньому показнику нових моделей, що включає результати дорожніх тестів, перевірки безпеки, а також опитування стосовно надійності й задоволеності власників.
До десятки найкращих увійшли, у порядку зростання:
  1. Subaru,
  2. 3BMW,
  3. Porsche,
  4. Honda,
  5. Toyota,
  6. Lexus,
  7. Lincoln,
  8. Hyundai,
  9. Acura,
  10. Tesla.
Серед найгірших брендів, у спадному порядку, названо: 10) Jeep, 9) Land Rover, 8) GMC, 7) Dodge, 6) Alfa Romeo, 5) Rivian, 4) Chrysler, 3) Chevrolet, 2) Mercedes-Benz і 1) Volkswagen.
У Consumer Reports зазначили, що включають автовиробника до рейтингу брендів «лише якщо протестували щонайменше дві його поточні моделі». Саме з цієї причини у списку немає Fiat, Infiniti, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar та Ram.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
