Найкращі автомобільні бренди 2026 року Сьогодні 06:14 — Технології&Авто

Найкращі автомобільні бренди 2026 року

Американська незалежна дослідницька організація Consumer Reports оприлюднила рейтинг, до якого включила найкращі та найгірші бренди 2026 року, представлені на ринку США.

Про це повідомляє The Hill.

Оцінювання базується на середньому показнику нових моделей, що включає результати дорожніх тестів, перевірки безпеки, а також опитування стосовно надійності й задоволеності власників.

До десятки найкращих увійшли, у порядку зростання:

Subaru, 3BMW, Porsche, Honda, Toyota, Lexus, Lincoln, Hyundai, Acura, Tesla.

Серед найгірших брендів, у спадному порядку, названо: 10) Jeep, 9) Land Rover, 8) GMC, 7) Dodge, 6) Alfa Romeo, 5) Rivian, 4) Chrysler, 3) Chevrolet, 2) Mercedes-Benz і 1) Volkswagen.

У Consumer Reports зазначили, що включають автовиробника до рейтингу брендів «лише якщо протестували щонайменше дві його поточні моделі». Саме з цієї причини у списку немає Fiat, Infiniti, Jaguar, Lucid, Maserati, Polestar та Ram.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.