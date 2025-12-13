0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y з надшвидкою зарядкою (фото)

Технології&Авто
12
Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y з надшвидкою зарядкою (фото)
Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y з надшвидкою зарядкою (фото)
Компанія Nissan розширює свою лінійку електромобілів у Китаї, представивши кросовер NX8. Крім повністю електричної модифікації буде доступна і версія PHEV (плагін-гібрид).
Про це повідомляє CarNewsChina.
Зазначається, що кросовер NX8 буде випускатися спільним підприємством Dongfeng Nissan. Воно було засноване у 2003 році.
Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y з надшвидкою зарядкою (фото)
Габарити Nissan NX8:
  • довжина — 4870 мм;
  • ширина — 1920 мм;
  • висота — 1680 мм;
  • колісна база — 2917 мм.
Дизайн кросовера виконаний у новому фірмовому стилі V-motion. Спереду розташована 2,4-метрова світлова смуга і Г-подібні фари.
Також новинка отримала приховані дверні ручки, а ззаду встановлена OLED-панель задніх ліхтарів, що складається з 2064 елементів. На вибір запропонують 19-дюймові або 20-дюймові колісні диски.
Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y з надшвидкою зарядкою (фото)
Nissan NX8 буде доступний із двома конфігураціями силової установки. Повністю електрична версія отримала один електромотор потужністю 215 кВт (292 к.с.) або 250 кВт (340 к.с.).
Крім того, покупці зможуть обрати гібридну версію моделі, яка поєднує в собі 1,5-літровий турбований двигун потужністю 109 кВт (148 к.с.) та електромотор потужністю 195 кВт (265 к.с.).
Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y з надшвидкою зарядкою (фото)
Електрична та гібридна версії кросовера версії отримають літій-залізо-фосфатну акумуляторну батарею Yundun нового покоління, розроблену та виготовлену Nissan відповідно до світових стандартів.
Вона здатна працювати в діапазоні температур від -30 °C до 60 °C. Новинка заснована на високовольтній платформі на 800 В і отримала технологію надшвидкої зарядки CATL 5C.
Споряджена маса Nissan NX8 становить від від 2196 до 2245 кг залежно від конфігурації. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Вартість кросовера не розкривається.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems