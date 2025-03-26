Кому з 1 квітня збільшать пенсійні виплати — Finance.ua

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Кому з 1 квітня збільшать пенсійні виплати

Казна та Політика
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Кому з 1 квітня збільшать пенсійні виплати
Кому з 1 квітня збільшать пенсійні виплати
Уряд виконав свої зобов’язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати, які збільшилися на 11,5% для понад 10 мільйонів українців.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня.
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«Таким чином середня пенсія складає 6345 гривень», — підкреслив Денис Шмигаль та додав, що усі пенсійні виплати за березень здійснені в повному обсязі.
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Він підкреслив, що Уряд виконує усі соціальні зобов’язання перед громадянами та продовжуватиме робити це і у майбутньому.
Скільки пенсіонерів отримають підвищення
«З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу», — повідомив Денис Шмигаль.
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Нагадаємо, що люди, які не мають достатнього трудового стажу можуть розраховувати на форму державної допомоги, призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії.
З 2025 року в Україні запроваджуються суворіші вимоги до страхового стажу для отримання пенсії за віком:
  • Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати не менше 32 років стажу.
  • Якщо стаж становить від 22 до 31 року, пенсія призначається з 63 років.
  • За стажу від 15 до 21 року громадяни зможуть вийти на пенсію тільки в 65 років.
  • Ті, у кого менше 15 років стажу, зможуть розраховувати виключно на державну соціальну допомогу замість пенсії.
Також нагадаємо, у яких випадках може припинятись виплата пенсії:
  • у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
  • у разі смерті пенсіонера.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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