Кому з 1 квітня збільшать пенсійні виплати — Finance.ua

Кому з 1 квітня збільшать пенсійні виплати Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Кому з 1 квітня збільшать пенсійні виплати

Уряд виконав свої зобов’язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати, які збільшилися на 11,5% для понад 10 мільйонів українців.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня.

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«Таким чином середня пенсія складає 6345 гривень», — підкреслив Денис Шмигаль та додав, що усі пенсійні виплати за березень здійснені в повному обсязі.

Він підкреслив, що Уряд виконує усі соціальні зобов’язання перед громадянами та продовжуватиме робити це і у майбутньому.

Скільки пенсіонерів отримають підвищення

«З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу», — повідомив Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, що люди, які не мають достатнього трудового стажу можуть розраховувати на форму державної допомоги, призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії.

З 2025 року в Україні запроваджуються суворіші вимоги до страхового стажу для отримання пенсії за віком:

Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати не менше 32 років стажу.

Якщо стаж становить від 22 до 31 року, пенсія призначається з 63 років.

За стажу від 15 до 21 року громадяни зможуть вийти на пенсію тільки в 65 років.

Ті, у кого менше 15 років стажу, зможуть розраховувати виключно на державну соціальну допомогу замість пенсії.

Також нагадаємо, у яких випадках може припинятись виплата пенсії:

у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

у разі смерті пенсіонера.

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