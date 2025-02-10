Що робити, якщо пенсія перестала надходити на банківську картку — пояснення ПФУ Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Що робити, якщо пенсія перестала надходити на банківську картку — пояснення ПФУ, freepik

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило алгоритм дій у випадку припинення нарахування пенсійних виплат.

Перш за все, необхідно з’ясувати в органах Пенсійного фонду України, чи проводилось нарахування пенсії у виплатному періоді. Для цього потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру особисто або через портал електронних послуг , або зателефонувати на «гарячу лінію» Головного управління Пенсійного фонду.

У яких випадках може припинятись виплата пенсії:

у разі призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

у разі смерті пенсіонера.

Якщо з’ясовано, що нарахування пенсії продовжується, необхідно звернутись до банку для з’ясування підстав блокування картки.

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Разом з цим, якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не було зняття коштів з рахунку більше як 1 рік, уповноважений банк інформує про це Пенсійний фонд України і виплата припиняється.

Для поновлення отримання пенсії одержувачу необхідно пройти процедуру ідентифікації особи через звернення до органу Пенсійного фонду України - фізично або за допомогою призначеної заздалегідь сесії відеоконференцзв’язку.

Пенсії на картку мають надходити пенсіонерам з 4 по 25 число щомісячно. Змінити дату видачі виплати не можна.

Нагадаємо, українці, які хочуть перевести свою пенсію з пошти на банк, повинні звернутися особисто до банку, щоб там відкрити рахунок для пенсійних виплат.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив , що з 1 березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій.

Станом на кінець 2024 року середня пенсія в Україні становила 5 789 грн або 132 євро. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% — тож, фактично, звела нанівець це підвищення. Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів в Києві — 8 017,65 грн. Це більш ніж на третину вище за середній показник по країні. Найменші виплати у Тернопільській області: 4 484,69 грн. Це на 23% менше за середнє значення.

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