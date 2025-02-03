Як перевести пенсію з пошти на банк — Finance.ua

Як перевести пенсію з пошти на банк Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Як перевести пенсію з пошти на банк

Українці, які хочуть перевести свою пенсію з пошти на банк, повинні звернутися особисто до банку, щоб там відкрити рахунок для пенсійних виплат.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Як подати заяву про зміну виплатних реквізитів онлайн

1. Необхідно підготувати та відсканувати документи для завантаження на портал електронних послуг Пенсійного фонду України

паспорт;

ідентифікаційний код;

банківські реквізити затвердженого зразка (можна отримати у відділенні банку, клієнтом якого ви стали).

Вимоги до скан-копій документів:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

2. Авторизуйтеся в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг Фонду.

3. Подайте заяву для переведення пенсії з пошти на банк.

В Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему, яка стане додатковим джерелом виплат поряд із чинною солідарною моделлю. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає , що такі рахунки можуть стати важливим інструментом для фінансової стабільності країни, але є одне але.

Опендатабот пише , що 5 789 грн або 132 євро становила середня пенсія в Україні на кінець 2024 року. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% — тож, фактично, звела нанівець це підвищення.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.