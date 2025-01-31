Чи стане накопичувальна пенсія реальністю в Україні — Новак Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Чи стане накопичувальна пенсія реальністю в Україні — Новак

В Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему, яка стане додатковим джерелом виплат поряд із чинною солідарною моделлю.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак в коментарі журналістці УНН розповів, що такі рахунки можуть стати важливим інструментом для фінансової стабільності країни, але є одне але.

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Новак каже, що наявна солідарна система пенсій залишається і буде виконувати роль «базової пенсії», яку нараховує держава, а накопичувальна частина буде безпосередньо залежати від того, яку людина мала зарплату.

Річ у тому, що накопичувальна система пенсій вводиться, як додаткова до тієї, яка вже існує. Вона її не заміняє, а доповнює. Фактично, це другий пенсійний гаманець, який зможе мати кожен українець при виході на пенсію через накопичувальну систему — розповідає експерт.

«Поки до кінця не зрозуміло, як це буде нараховуватись: чи за бажанням, чи обовʼязково», — додав він.

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Експерт пояснив, що найкраща пенсійна система має 3 рівні: солідарна (яка працює в Україні), накопичувальна обовʼязкова та добровільна накопичувальна.

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У обовʼязково накопичувальній встановлюється певний відсоток від зарплати, який роботодавець при кожній виплаті відраховує на пенсійний рахунок працівника. У свою ж чергу, людина зможе зняти ці кошти лише при виході на пенсію

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