Які пенсіонери отримають дві пенсії одразу — Finance.ua

Які пенсіонери отримають дві пенсії одразу Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Які пенсіонери отримають дві пенсії одразу

Є українці, які можуть оформити відразу дві пенсії, або одну пенсію з надбавкою до неї.

Таке право мають особи з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу.

Усі інші пенсіонери можуть претендувати тільки на одну виплату одночасно.

Українці можуть отримувати дві пенсії одночасно, якщо мають інвалідність і право на надбавки до виплат.

Наприклад, за утримання іншої особи з інвалідністю або під час перебування в декреті.

Таким українцям одночасно нараховують пенсію по інвалідності та надбавку до неї, йдеться в Департаменті соціального захисту населення

Доплата призначається, якщо особа з інвалідністю доглядає за дитиною з інвалідністю, дорослою особою з інвалідністю дитинства I групи або самотньою особою з інвалідністю будь-якої групи, яка потребує стороннього догляду.

Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Звертатися за нарахуванням надбавки потрібно до найближчого відділення ПФУ. При собі варто мати такі документи:

заява про призначення надбавки;

копія свідоцтва про народження особи, за якою встановлено догляд;

копії документів батька і матері, або копія рішення про смерть, позбавлення батьківських прав, зникнення безвісти одного з батьків (за потреби);

довідка № 080−1/0 та копія наказу роботодавця про надання відпустки, якщо надбавку встановлюють у період декрету по догляду за дитиною.

Розмір надбавки може становити від 1281 гривні до 6392 гривень, залежно від групи та підгрупи особи, над якою встановлено догляд.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.