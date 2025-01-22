Які пенсіонери отримають дві пенсії одразу — Finance.ua

Які пенсіонери отримають дві пенсії одразу
Є українці, які можуть оформити відразу дві пенсії, або одну пенсію з надбавкою до неї.
Таке право мають особи з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу.
Усі інші пенсіонери можуть претендувати тільки на одну виплату одночасно.
Українці можуть отримувати дві пенсії одночасно, якщо мають інвалідність і право на надбавки до виплат.
Наприклад, за утримання іншої особи з інвалідністю або під час перебування в декреті.
Таким українцям одночасно нараховують пенсію по інвалідності та надбавку до неї, йдеться в Департаменті соціального захисту населення.
Доплата призначається, якщо особа з інвалідністю доглядає за дитиною з інвалідністю, дорослою особою з інвалідністю дитинства I групи або самотньою особою з інвалідністю будь-якої групи, яка потребує стороннього догляду.
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Звертатися за нарахуванням надбавки потрібно до найближчого відділення ПФУ. При собі варто мати такі документи:
- заява про призначення надбавки;
- копія свідоцтва про народження особи, за якою встановлено догляд;
- копії документів батька і матері, або копія рішення про смерть, позбавлення батьківських прав, зникнення безвісти одного з батьків (за потреби);
- довідка № 080−1/0 та копія наказу роботодавця про надання відпустки, якщо надбавку встановлюють у період декрету по догляду за дитиною.
Розмір надбавки може становити від 1281 гривні до 6392 гривень, залежно від групи та підгрупи особи, над якою встановлено догляд.
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