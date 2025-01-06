Як змінились видатки на пенсії українців за 2024 рік — (інфографіка ПФ) Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Як змінились видатки на пенсії українців за 2024 рік — (інфографіка ПФ)

До бюджету Пенсійного фонду України за 2024 рік з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень. Це на 79,0 млрд гривень більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє ПФУ

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За оперативними даними, видатки на пенсійні та інші заплановані виплати склали 821,5 млрд гривень, що на 75,2 млрд грн більше за 2023 рік.

ПФУ спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив , у грудні 2024 року завершено фінансування пенсійних виплат, що становить 63,3 млрд грн. З цієї суми 54,0 млрд грн було спрямовано через уповноважені банки, а 9,3 млрд грн — через АТ «Укрпошта».

Громадяни України, які досягли 60-річного віку, отримали з 1 січня право на призначення пенсії за наявності страхового стажу 32 роки, свідчить стаття 26 закону України «Про обов’язкове пенсійне страхування», ухваленого у 2003 році, і зі змінами, ухваленими в 2004—2024 роках.

У разі відсутності такого страхового стажу право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки з 1 січня отримають особи за наявності страхового стажу від 22 до 32 років, а при досягненні віку 65 років — від 15 до 22 років.

Довідка Finance.ua:

Спеціальні пенсії виведуть з пенсійної системи після реформи. Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики. В документі йдеться, що всі спеціальні пенсії виведуть із пенсійної системи та їх виплату перекладуть на державний бюджет.

Пенсіонери, які постраждали в наслідок аварії та ЧАЕС, можуть отримати додаткові виплати. Про це розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Коваль. З 1 січня 2025 року деякі пенсіонери отримають додаткову виплату. Її розмір складатиме 2361 грн. Виплати визначили згідно з законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

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