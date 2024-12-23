Спецпенсії виведуть з пенсійної системи після реформи — Finance.ua

Спецпенсії виведуть з пенсійної системи після реформи Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Спецпенсії виведуть з пенсійної системи після реформи

Спеціальні пенсії виведуть з пенсійної системи після реформи.

Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики.

В документі йдеться, що всі спеціальні пенсії виведуть із пенсійної системи та їх виплату перекладуть на державний бюджет.

При цьому додаткові державні соціальні виплати до пенсії для кожної окремої категорії осіб встановлюватиметься як відсоток від базової величини, розмір якої на старті реформи буде еквівалентний розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Разом з тим планується створити професійних пенсійних фондів для оплати спеціальних пенсій.

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Що ж стосується пересічних громадян та пенсіонерів, то для них планується створення державного накопичувального пенсійного фонду, в якому відкриють усі обов’язкові пенсійні рахунки громадян, на яких накопичення зберігатимуться протягом перших трьох років після реформи.

З 4-го року реформ у громадян з’явиться право перенести свої пенсійні заощадження на рахунки приватних страхових компаній чи недержавних пенсійних фондів.

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