Пенсії зростуть у 80% українців: виплати пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи — Finance.ua

Пенсії зростуть у 80% українців: виплати пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи
Виплати діючим пенсіонерам перерахують після пенсійної реформи, розмір пенсій має зрости у 80% українців.
Про це йдеться в законопроєкті, розробленому Міністерством соціальної політики.
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В результаті реформи в Україні залишаться такі види пенсій:
- пенсія за віком;
- пенсія у зв’язку з втратою годувальника;
- пенсія по інвалідності — до прийняття окремого законодавчого акту щодо запровадження страхової виплати особам, які мають стійке обмеження працездатності, та забезпечення особам, яким призначені пенсії по інвалідності, більш високого рівня гарантій, ніж передбачено цим Законом;
- пенсія за вислугу років — до прийняття окремого законодавчого акту про запровадження професійних пенсійних систем.
Пенсії тим українцям, які вже вийшли на пенсію, перерахують за новим законодавством з урахуванням бальної системи і додадуть базову пенсію.
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Прогнозується, що в результаті вказаної реформи розміри солідарних пенсій зростуть для 80% пенсіонерів. Але якщо після перерахунку виявиться, що розмір пенсії має зменшитись, то її зменшувати не будуть.
Окрім того вказується, що певні доплати до пенсій зникнуть (доплата за понаднормовий стаж, доплати за віком, доплата до мінімального розміру пенсії). А такі доплати як за особливі умови праці перекладуть на державний бюджет і виведуть з Пенсійного фонду України.
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Для виходу на пенсію необхідно буде мати 35 років трудового стажу у разі виходу на пенсію у 60 років, або мінімально 15 років стажу для виходу на пенсію у 65 років.
Планується, що зміни до пенсійної системи у разі прийняття відповідного законопроєкту набудуть чинності з 1 липня 2025 року.
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