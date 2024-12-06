Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн: умови — Finance.ua
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Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн: умови

Казна та Політика
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Українське законодавство передбачає надання громадянам різноманітних надбавок, підвищень та додаткових пенсій. Зокрема, продовжують виплачувати доплату за донорство у розмірі майже 300 гривень.
Про це пише видання «На пенсії», посилаючись на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними фонду, питання доплат за донорство прописане у статті 21 закону від 30 вересня 2020 року № 931-IX «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові».
Статус почесного донора надають тим, хто безоплатно здав 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові. Як відомо, донором може стати будь-який дієздатний повнолітній громадянин, який після проходження відповідного медичного обстеження та не має протипоказань. Взяття крові у людини дозволено тільки за умови, що не буде завдано шкоди здоров’ю донора.
Згідно із законом, почесним донорам-пенсіонерам передбачена надбавка до пенсійної виплати у розмірі 10% прожиткового мінімуму на один місяць. У 2024 році прожитковий мінімум підвищився до 2,92 тис. гривень, тому доплата за донорство становить 292 гривні.

Як отримати доплату донорам

Для того, щоб отримати доплату, необхідно подати заяву у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду. Для оформлення виплати необхідно надати:
  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • посвідчення донора.
За інформацією Пенсійного фонду, зараз 41,43 тис. українців отримують надбавку до пенсії за донорство.
За матеріалами:
Novyny.live
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