Мінсоцполітики оприлюднило законопроект реформи пенсійної системи — базова пенсія та бальна система — Finance.ua
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Мінсоцполітики оприлюднило законопроект реформи пенсійної системи — базова пенсія та бальна система

Особисті фінанси
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Мінсоцполітики оприлюднило законопроект реформи пенсійної системи — базова пенсія та бальна система
Мінсоцполітики оприлюднило законопроект реформи пенсійної системи — базова пенсія та бальна система
Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроект, який передбачає реформу солідарного рівня пенсійної системи. Згідно з документом, пенсійні виплати складатимуться з базової та страхової складових.
Базова пенсія буде обов’язковою та однаковою для всіх пенсіонерів, забезпечуючи базовий рівень соціального захисту. Її розмір становитиме 30% від мінімальної заробітної плати після сплати податків.
Страхова складова залежатиме від трудового стажу та заробітної плати і розраховуватиметься за бальною системою. Вартість одного пенсійного бала переглядатимуть щороку в березні, залежно від середньої зарплати в країні, замінюючи традиційну індексацію пенсій.
Щомісяця під час офіційного працевлаштування громадяни зароблятимуть пенсійні бали. Розмір страхової пенсії визначатиметься множенням загальної кількості балів на вартість одного бала.
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Для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати щонайменше 35 років трудового стажу. За умови 15 років стажу пенсію можна буде отримати у 65 років.
Законопроект передбачає, що зміни до пенсійної системи набудуть чинності з 1 липня 2025 року.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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