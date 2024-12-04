Пенсія по-новому: що передбачає проєкт пенсійної реформи — Finance.ua

Пенсія по-новому: що передбачає проєкт пенсійної реформи Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Пенсія по-новому: що передбачає проєкт пенсійної реформи

Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт про пенсійну реформу. Документ представлений для обговорення на сайті СПО об’єднань профспілок.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що він має на меті підвищити справедливість та достатність розмірів пенсій у солідарній пенсійній системі.

«Ухвалення і реалізація законопроекту дозволить поступово усунути диспропорції між розмірами пенсій, призначених у різних роках; суттєво спростити механізм обчислення пенсії; забезпечити прямий взаємозв’язок між розміром страхових внесків, які сплачуються до пенсійної системи зайнятими особами, та розміром пенсій, які вони отримуватимуть у майбутньому», — сказано в тексті.

Зокрема, документом передбачається:

застосовувати для обчислення розміру пенсії інформацію про суми сплачених страхових внесків, замість інформації про заробітну плату, з якої сплачувався страховий внесок;

до розміру солідарної пенсії не застосовуватиметься обмеження її максимальним розміром;

впровадження базової пенсії замістить поточної громіздкої та непрозорої системи численних доплат і «дотяжок» не статусного характеру.

«Фактично мова йде про поглинання таких доплат однією сумою — базовою частиною пенсії. Крім того, базова частина пенсії забезпечить мінімальний рівень пенсійного забезпечення в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування для осіб, які набули право на пенсію за віком», — зазначили автори законопроєкту.

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Базова пенсія і бали

Розмір пенсії за віком в солідарній системі дорівнюватиме сумі базової пенсії за віком та страхової частини пенсії, а також підвищення за відстрочку часу виходу на пенсію.

Базова частина пенсії за віком — мінімальний рівень пенсійного забезпечення в солідарній системі для осіб, які набули право на пенсію за віком. Розмір базової пенсії за віком не може бути меншим 30% мінімальної заробітної плати, зменшеної на суму відрахувань податків та інших обов’язкових платежів.

Страхова частина пенсії за віком — складова частина пенсії, розмір якої залежить від розміру сплачених страхових внесків. Визначатиметься її розмір за допомогою балів, виходячи із загальної кількості набутих балів за весь період страхового стажу, шляхом їх множення на поточну вартість одного балу.

Бал — розрахункова одиниця обліку пенсійних прав застрахованої особи, яка обчислюється, виходячи із співвідношення між сумою страхових внесків, сплачених за один місяць страхового стажу, до суми страхового внеску із середньої заробітної плати в Україні. При цьому страховий внесок, сплачений із середньої заробітної плати в Україні, зараховується як 10 балів.

Вартість одного балу визначатиметься з урахуванням середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за попередній рік, та усередненої кількість балів, яку набуває особа за 35 років страхового стажу — 4200 балів. Вартість одного балу встановлюватиметься Кабінетом міністрів.

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Крім цього, законопроєктом пропонується розширити охоплення пенсійним забезпеченням осіб, які досягли 65-річного віку, але не мають достатньо страхового стажу, хоча при цьому сплатили достатньо великі суми страхових внесків.

Зокрема, пропонується надати право на пенсію за віком незалежно від наявного страхового стажу (нині мінімальна вимога 15 років) особам, які досягли 65 років, за умови, що до цього часу вони сплатили внесків в сумі, еквівалентній сумі внесків за 30 років стажу з мінімальної заробітної плати.

УНІАН За матеріалами:

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