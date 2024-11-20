В Україні з’явилася «схема» з пенсіями: до чого тут ЧАЕС — Finance.ua

В Україні з’явилася «схема» з пенсіями: до чого тут ЧАЕС Сьогодні 11:35 — Особисті фінанси

В Україні з’явилася «схема» з пенсіями: до чого тут ЧАЕС

Українці масово нібито селяться в Чорнобильській зоні (зоні ЧАЕС) — після чого через суд «вибивають» собі збільшення пенсій. Так, з початку повномасштабної війни у Чорнобильській зоні з’явилося понад 135 тис. «нових поселенців», що коштує бюджету 15 млрд грн на рік.

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак, передає Forbes

Вона зазначила: правоохоронці встановили, що задля отримання виплат люди з інших територій спеціально прописуються у населених пунктах, розташованих у зоні радіаційного забруднення.

При цьому наголошується, такі особи «поселяються» у непридатних для життя будинках. І часто — по кілька десятків в одній квартирі.

«Додаткові виплати від держави становлять вже близько 1,5 млрд грн на місяць або приблизно 15 млрд грн на рік. І прогресія геометрична», — зазначила Марчак.

Що із цим робитимуть

З проблемою мають намір боротися. Для цього до проєкту бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає такі доплати лише людям, які проживали у зоні ЧАЕС з 1986 по 1993 рік. Тобто всі, хто став «чорнобильцем» після цього терміну, більше не зможуть отримувати вигоду від свого статусу.

Пенсії чорнобильців: які суми встановлені в Україні

Станом на 1 квітня в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів-чорнобильців в Київській області — 206 тисяч. У Житомирській області — 89 тисяч, у Рівненській — 94 тисячі.

Особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, призначається державна та додаткова пенсії. Зокрема пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986−1990 роках;

або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

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Також в Україні визначено категорії громадян, для яких пенсія не може бути нижчою за 8 тисяч гривень. До них належать і чорнобильці, включаючи людей з інвалідністю та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Так, для громадян, які стали інвалідами через травми або захворювання, спричинені Чорнобильською катастрофою, встановлені спеціальні мінімальні пенсії. А саме:

люди з інвалідністю першої групи: 8 187 грн;

люди з інвалідністю другої групи: 6 549 грн;

люди з інвалідністю третьої групи: 5 048 грн.

Для чорнобильців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії, пенсії розраховуються по відсотковому відношенню до середньої заробітної плати по країні:

люди з інвалідністю першої групи одержують 100% від середньої зарплати;

люди з інвалідністю другої групи — 80% від середньої зарплати;

люди з інвалідністю третьої групи — 60% середньої зарплати.

Обозреватель За матеріалами:

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