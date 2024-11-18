Індексація пенсій у березні: на скільки зростуть виплати — Finance.ua

Індексація пенсій у березні: на скільки зростуть виплати Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Індексація пенсій у березні: на скільки зростуть виплати, freepik.com

У березні 2025 року відбудеться підвищення пенсій на рівень інфляції, що частково покриє рівень зростання споживчих цін.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк у телеефірі.

«Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, бо від цього залежать мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2300 гривень для майже 5 млн пенсіонерів», — зазначив він.

Цимбалюк підкреслив, що уряд взяв до уваги занепокоєння народних депутатів щодо цього.

«Наступного року буде березневе підвищення пенсій на рівень інфляції», — поінформував він.

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Заступник голови профільного комітету підкреслив, що таке незначне підвищення не вирішить усіх проблем, але частково покриє рівень зростання споживчих цін.

Цимбалюк також повідомив, що наразі в парламенті та уряді триває дискусія щодо того, яким чином підтримати громадян, які мають мінімальну пенсію.

«Поки кінцевого рішення не схвалено, але уряд за наполяганням народних депутатів, Офісу Президента знайде вирішення проблем захисту цих категорій громадян», — резюмував політик.

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Нагадаємо, середній розмір пенсій в Україні на 1 жовтня становить 5 851,86 грн (на 1 липня — 5 816,62 грн). У працюючих пенсіонерів — 6 257,96 грн (на 1 липня — 6 216,20 грн).

Більшість пенсіонерів — 61,73% - отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн. Зокрема, у 25,79% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн. Ще 17,35% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн, 18,59% пенсіонерів отримують пенсії від 4 001 до 5 000 грн. Чверті українських пенсіонерів (25,57%) призначена пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн. Понад 10 000 грн отримують 12,7% пенсіонерів.

Довідка Finance.ua:

у листопаді пенсіонери отримають більші виплати. Це станеться за рахунок призначення вікових надбавок та допомоги від ВПП ООН. Пенсійні виплати зростуть у тих, кому виповнилося 70, 75 чи 80 років;

пенсіонери, яким 2025 року виповниться 70 років, зможуть отримувати спеціальні вікові надбавки. Вони призначаються автоматично з дня, коли людина досягає певного віку. Розмір виплат залежить від вікової категорії;

проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік до другого читання містить норму щодо проведення пенсійної реформи. Кабінет Міністрів має «здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи».

Укрінформ За матеріалами:

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