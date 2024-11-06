Чи зміниться сума мінімальної пенсії у 2025 — Finance.ua
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Чи зміниться сума мінімальної пенсії у 2025

Особисті фінанси
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Чи зміниться сума мінімальної пенсії у 2025
Чи зміниться сума мінімальної пенсії у 2025
Бюджетною декларацією на 2025−2027 роки передбачено зміни за деякими пенсійними виплатами. Однак чи передбачені нововведення для мінімальних нарахувань?
Згідно з постановою Кабміну «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 роки», у наступному році не відбудеться зростання суми пенсії. Уряд вирішив заморозити цей показник.
Однак є ймовірність, що наступна індексація виплат здійсниться у 2028 році.
Варто нагадати, що мінімальна пенсія у 2024 році залежить від стажу та віку особи, тож:
  • мінімальну пенсію 2 725 гривень можуть отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу);
  • щонайменше 2 980 гривень передбачено пенсіонерам віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);
  • 3 240 гривень нараховуватимуть людям віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;
  • 3 370 гривень передбачено пенсіонерам від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;
  • 3 370 гривень отримують громадяни віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж — 30/35 років.

Довідка Finance.ua:

  • Як повідомляв Пенсійний фонд України, у листопаді пенсіонери отримають більші виплати. Це станеться за рахунок призначення вікових надбавок та допомоги від ВПП ООН. Пенсійні виплати зростуть у тих, кому виповнилося 70, 75 чи 80 років.
  • Українських пенсіонерів чекає підвищення виплат у 2025 році. За попередніми прогнозами, індексація пенсій може скласти від 10 до 12%. Індексація виплат залежатиме від рівня інфляції та зростання середньої зарплати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Детальніше про це розповіли тут.
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