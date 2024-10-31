Хто отримає підвищені пенсії з листопада — Finance.ua

Хто отримає підвищені пенсії з листопада Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Хто отримає підвищені пенсії з листопада

Як повідомляє Пенсійний фонд України , у листопаді пенсіонери отримають більші виплати. Це станеться за рахунок призначення вікових надбавок та допомоги від ВПП ООН.

Пенсійні виплати зростуть у тих, кому виповнилося 70, 75 чи 80 років.

Суми виплат

Для кожної вікової категорії буде різна сума. Але є умова — пенсія не має перевищувати 10,34 тис. грн.

Доплати для різних вікових груп:

для громадян, яким виповнилося 70 років, і до 75-річного віку — у сумі до 300 грн;

для осіб, яким виповнилося 75 років, до 80-річного віку — у сумі до 456 грн;

для громадян, яким виповнилося 80 років і вище, — у сумі до 570 грн.

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Допомога ВПП ООН

Пенсії, що підпадатимуть під умови надання виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) також отримають підвищені пенсії.

Програма додаткової допомоги від ВПП ООН передбачена для пенсіонерів, які мешкають на небезпечних територіях і мають низькі пенсії, діятиме до кінця 2024 року.

Розмір доплати

Сума, що становить різницю між 3,25 тис. грн та розміром пенсії, яку громадянин отримує.

Умови надання:

якщо пенсія менша за 3250 грн;

якщо громадян проживає на територіях активних/можливих бойових дій;

не отримували після 1.03.2023 року допомоги від міжнародних організацій чи виплат для ВПО.

Нагадаємо, додаткові фінансові винагороди, що отримують українські військові, не включаються до розрахунку пенсії. Ці виплати є преміями за виконання бойових завдань, а не регулярною зарплатнею. Про це заявила адвокатка ГО «Юридична сотня» Ірина Дмитренко: «Додаткові винагороди не впливають на розмір пенсії, тому що ця виплата не постійна, вона не є щомісячною, а залежить від того, які саме бойові завдання виконує військовослужбовець. Тому ці 30, 50 та 100 000, передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 168, не мають значення для розміру пенсії».

За її словами, пенсії за вислугу років, наприклад, призначаються особам, які мають календарну вислугу 20 років і більше в розмірі 50% грошового забезпечення за останньою займаною посадою.

Сума, яку Україна витрачає на послуги з виплати пенсій

Україна витрачає до двох мільярдів гривень на послуги з виплати пенсій. Проте серед поштових операторів зберігається конкуренція через можливість розширення спектра послуг. Про це повідомила народний депутат Ніна Южаніна. Вона зазначила, що конкуренція між поштовими операторами триває не лише через витрати, які виділяють бюджету на доставку пенсій, а й через можливість розширення спектру послуг.

Довідка Finance.ua:

Фінансування пенсій здійснюється з Пенсійного фонду, який отримує кошти від єдиного соціального внеску (ЄСВ) та донорської допомоги. При цьому соціальні виплати не залежать від державного бюджету, який наразі переважно спрямовується на оборону.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що підвищення пенсій відбудеться, хоча й буде незначним.

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