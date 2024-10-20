Пенсії військових: на які суми можуть розраховувати українські захисники — Finance.ua
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Пенсії військових: на які суми можуть розраховувати українські захисники

Особисті фінанси
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Пенсії військових: на які суми можуть розраховувати українські захисники
Пенсії військових: на які суми можуть розраховувати українські захисники
Додаткові фінансові винагороди, що отримують українські військові, не включаються до розрахунку пенсії. Ці виплати є преміями за виконання бойових завдань, а не регулярною зарплатнею.
Про це заявила адвокатка ГО «Юридична сотня» Ірина Дмитренко в етері «Українського Радіо».
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«Додаткові винагороди не впливають на розмір пенсії, тому що ця виплата не постійна, вона не є щомісячною, а залежить від того, які саме бойові завдання виконує військовослужбовець. Тому ці 30, 50 та 100 000, передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 168, не мають значення для розміру пенсії», — пояснила адвокатка.

На які пенсії можуть розраховувати військові

За її словами, пенсії за вислугу років, наприклад, призначаються особам, які мають календарну вислугу 20 років і більше в розмірі 50% грошового забезпечення за останньою займаною посадою.

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Якщо людина має понад 20 років вислуги, тоді за кожен рік понад 20 років, додатково нараховується 3% відповідних сум грошового забезпечення.
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Адвокатка зазначила, якщо ж ідеться про пенсію за змішаним стажем, коли 20 років страхового стажу, але половина з нього — це військова вислуга, то в цьому разі пенсія становитиме 50% за 25 років страхового стажу, а кожний повний рік стажу понад 25 років — ще додатково 1% від суми грошового забезпечення.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 жовтня середній розмір пенсії в Україні становить 5 851,86 грн;
  • в Україні хочуть внести зміну щодо виплат пенсій. Пропонується пришвидшити цей процес шляхом надання можливості отримувати виплати через платіжну систему «Нової пошти»;
  • Україна витрачає до двох мільярдів гривень на послуги з виплати пенсій. Проте серед поштових операторів зберігається конкуренція через можливість розширення спектра послуг.
За матеріалами:
УНІАН
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