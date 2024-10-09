Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на послуги з виплати пенсій — Finance.ua

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Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на послуги з виплати пенсій

Казна та Політика
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Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на послуги з виплати пенсій
Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на послуги з виплати пенсій
Україна витрачає до двох мільярдів гривень на послуги з виплати пенсій. Проте серед поштових операторів зберігається конкуренція через можливість розширення спектра послуг.
Про це повідомила народний депутат Ніна Южаніна в ефірі Вечір. LIVE у вівторок, 8 жовтня.

Яка ціна послуг з доставки пенсій

Водночас вона зазначила, що конкуренція між поштовими операторами триває не лише через витрати, які виділяють бюджету на доставку пенсій, а й через можливість розширення спектру послуг.
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«Коли вони (працівники пошти — ред.) приходять на подвір’я до пенсіонерів, вони просять придбати ліки, ще якісь товари і купу різних послуг. А попереду у нас ще очікує обмежена банківська ліцензія для таких операторів, які надаватимуть фінансові послуги нашим людям у таких населених пунктах, де немає банківських відділень», — зауважила нардеп.
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Вона додала, що основними претендентами на отримання обмеженої банківської ліцензії є «Нова пошта» та «Укрпошта».

Довідка Finance.ua:

  • Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що підвищення пенсій відбудеться, хоча й буде незначним.
  • Пенсіонери можуть розраховувати на індексацію у наступному році. Фінансування пенсій здійснюється з Пенсійного фонду, який отримує кошти від єдиного соціального внеску (ЄСВ) та донорської допомоги. При цьому соціальні виплати не залежать від державного бюджету, який наразі переважно спрямовується на оборону.
За матеріалами:
Novyny.live
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