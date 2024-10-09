Українці зможуть отримувати пенсії через «Нову пошту» — законопроєкт Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Українці зможуть отримувати пенсії через «Нову пошту» — законопроєкт

В Україні хочуть внести зміну щодо виплат пенсій. Пропонується пришвидшити цей процес шляхом надання можливості отримувати виплати через платіжну систему «Нової Пошти».

Про це заявив народний депутат Тарас Тарасенко в етері Ранок.Live

Згідно із ініціативою, пропонується зробити «Нову Пошту» суб’єктом пенсійних виплат. Тарасенко зазначив, що вже є відповідний законопроєкт.

Що це означає

За його словами, законопроєкт передбачає, що «Нова Пошта» через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як «Укрпошта» й «Ощадбанк».

Тарасенко додав, що ця ініціатива змогла б дозволити використовувати широку мережу відділень «Нової Пошти» для оперативнішої виплати пенсій, особливо в сільській місцевості.

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«Нова Пошта» має велику мережу відділень, і це буде зручніше і оперативніше працювати, ніж «Укрпошта», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

Нещодавно стало відомо, що «Нова Пошта» зробила безкоштовною одну зі своїх послуг. Тепер за повернення посилок до 30 кг не потрібно платити. Тобто відправникам не доведеться сплачувати 0,5% від вартості посилки, якщо одержувач відмовився її отримати.

Наприкінці вересня «Нова пошта» презентувала новий мобільний застосунок. Там можна переадресувати посилку, відстежувати її за тим самим номером ЕН, можна редагувати, чи скасувати переадресацію, або замовити її повторно.

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