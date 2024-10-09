Українці зможуть отримувати пенсії через «Нову пошту» — законопроєкт — Finance.ua
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Українці зможуть отримувати пенсії через «Нову пошту» — законопроєкт

Особисті фінанси
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Українці зможуть отримувати пенсії через «Нову пошту» — законопроєкт
Українці зможуть отримувати пенсії через «Нову пошту» — законопроєкт
В Україні хочуть внести зміну щодо виплат пенсій. Пропонується пришвидшити цей процес шляхом надання можливості отримувати виплати через платіжну систему «Нової Пошти».
Про це заявив народний депутат Тарас Тарасенко в етері Ранок.Live.
Згідно із ініціативою, пропонується зробити «Нову Пошту» суб’єктом пенсійних виплат. Тарасенко зазначив, що вже є відповідний законопроєкт.

Що це означає

За його словами, законопроєкт передбачає, що «Нова Пошта» через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як «Укрпошта» й «Ощадбанк».
Тарасенко додав, що ця ініціатива змогла б дозволити використовувати широку мережу відділень «Нової Пошти» для оперативнішої виплати пенсій, особливо в сільській місцевості.

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«Нова Пошта» має велику мережу відділень, і це буде зручніше і оперативніше працювати, ніж «Укрпошта», — пояснив він.

Довідка Finance.ua:

  • Нещодавно стало відомо, що «Нова Пошта» зробила безкоштовною одну зі своїх послуг. Тепер за повернення посилок до 30 кг не потрібно платити. Тобто відправникам не доведеться сплачувати 0,5% від вартості посилки, якщо одержувач відмовився її отримати.
  • Наприкінці вересня «Нова пошта» презентувала новий мобільний застосунок. Там можна переадресувати посилку, відстежувати її за тим самим номером ЕН, можна редагувати, чи скасувати переадресацію, або замовити її повторно.
За матеріалами:
РБК-Україна
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