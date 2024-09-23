«Нова пошта» запустила новий мобільний застосунок — Finance.ua

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«Нова пошта» запустила новий мобільний застосунок

Особисті фінанси
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«Нова пошта» запустила новий мобільний застосунок
«Нова пошта» запустила новий мобільний застосунок
Нова пошта презентувала новий мобільний застосунок.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Головна його відмінність — тепер ви можете керувати Новою поштою самостійно. Більше не треба дзвонити в кол-центр аби дізнатися, де посилка, переадресувати її, дізнатися, коли саме приїде кур’єр, або доручити отримання іншій людині. Не треба говорити з оператором для створення експрес-накладної або чекати, поки він створить інвойс для відправки посилки в іншу країну. Всіма діями, які ви хочете зробити із посилками — керуєте безпосередньо ви», — сказано в повідомленні.

Подивитися варіанти 💳

1. Зручне оформлення переадресації: можна переадресувати посилку, відстежувати її за тим самим номером ЕН, можна редагувати, чи скасувати переадресацію, або замовити її повторно.
2. Виклик курʼєра. Вашу посилку заберуть від дверей, навіть якщо вона більше 30 кг. Так само можна зробити із замовленням адресної доставки.
3. Відстежування своєї посилки по Україні та за кордоном в кожну одиницю часу.
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4. Керування своєю посилкою особисто. Тепер можна:
  • створити посилку у застосунку, а у відділенні її тільки залишити у спеціальному боксі для відправки або віддати оператору;
  • створити посилку у застосунку і відправити її через поштомат, навіть без паковання;
  • сплатити посилку за іншу людину;
  • довірити отримання відправлення другу.
5. Забрати та відправити посилку з поштомату стане зручніше.
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6. Усі посилки тепер одразу видно на головному екрані. Їх можна легко сортувати на «всі», «мені» й «від мене». А ще — обирати за фільтром. Повний перелік отриманих та відправлених посилок можна переглянути в архіві.
7. Улюблене відділення: збережене у профілі як улюблені відділення чи поштомат будуть підтягуватись під час оформлення переадресації, повернення, що прискорить оформлення та спростить користування послугами.
8. Спрощене і зручне оформлення повернення — можна легко повернути товар відразу через застосунок.
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9. Чайові співробітнику Нової пошти — оператору, кур’єру, працівнику контакт-центру.
10. Оформлення заявки на компенсацію у разі пошкодження посилки. Також можна відмовитися від розсилки рекламних повідомлень.
11. З’явилися нові можливості закордонного шопінгу — наприклад, можна замовити не тільки доставку товару у відділення, поштомат або прямо додому із закордонного магазина, а й замовити викуп.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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