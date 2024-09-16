Компанія «Нової пошти» розпочала торгівлю пальним — Finance.ua

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Компанія «Нової пошти» розпочала торгівлю пальним

Енергетика
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Компанія «Нової пошти» розпочала торгівлю пальним
Компанія «Нової пошти» розпочала торгівлю пальним
Компанія «Нова Енерджі», що входить до групи NOVA (Нова пошта), розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку.
Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.
Першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства. Раніше компанія забезпечувала потреби у пальному «Нової пошти»: постачала дизель для заправки автомобілів та генераторів.
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Компанія «Нова Енерджі» отримала ліцензії, закупила бензовози та уклала контракти з ключовими постачальниками, серед яких Orlen, Hellenic, «Укрнафта» та Vitol.
У 2022−2023 роках компанія «Нова Енерджі» інвестувала 3 млн доларів у розвиток. Незабаром вона планує подвоїти кількість бензовозів і до кінця року збільшити продажі до 1,5 мільйона літрів пального щомісяця.
За матеріалами:
Економічна Правда
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