Нова пошта скасувала оплату за повернення посилки — Finance.ua

Нова пошта скасувала оплату за повернення посилки Сьогодні 15:40 — Особисті фінанси

Нова пошта скасувала оплату за повернення посилки

Нова пошта скасувала необхідність сплати 0,5% від оголошеної вартості відправлення у випадку відмови одержувача від нього. Таким чином повернути посилку відправнику можна безкоштовно.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Велика частка наших клієнтів — це люди, які замовляють товари в інтернет-магазинах. Ми знаємо, що для комфортних покупок людям потрібно бути впевненими у тому, що вони завжди можуть повернути товар, який не підійшов. Тому Нова пошта забезпечує безкоштовне повернення посилок клієнтів відправнику. А тепер ми ще й відмовились від комісії за оголошену вартість, аби за повернення не потрібно було платити нічого — ні отримувачу посилки, ні відправнику», — заявив директор з маркетингу та продажів Нової пошти Павло Даніман.

Зазначається, що щомісяця клієнти повертають близько 1,3 мільйона посилок, і тепер вони економитимуть понад 9,4 мільйона гривень.

«Особливо відчутними ці зміни будуть для тих клієнтів, які роблять багато комерційних відправок — адже знизяться їх витрати на повернення товару, який не забрали», — додали в компанії.

Нагадаємо, з 1 жовтня Нова пошта оновила тарифи на послуги з доставки документів, посилок, вантажів, палет, дисків та шин, а також паковання та окремих додаткових послуг.

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