Сім’ї військовополонених можуть отримати до 100 тисяч гривень: алгоритм дій — Finance.ua
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Сім’ї військовополонених можуть отримати до 100 тисяч гривень: алгоритм дій

Казна та Політика
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Сім’ї військовополонених можуть отримати до 100 тисяч гривень: алгоритм дій
Сім’ї військовополонених можуть отримати до 100 тисяч гривень: алгоритм дій
Якщо ваша близька людина перебуває в полоні, то члени сім"ї можуть звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка функціонує при Мінреінтеграції.
Про це повідомили в міністерстві.
За рішенням Комісії родина має право на отримання щорічної державної грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування такої особи в полоні.
Для отримання зазначеної фінансової допомоги потрібно звернутися до Мінреінтеграції.
З алгоритмом дій і переліком необхідних документів можна ознайомитися більш детально за посиланням.
Сім’ї військовополонених можуть отримати до 100 тисяч гривень: алгоритм дій
  • Заява про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України — тут,
Як повідомили у міністерстві, в разі виникнення питань щодо отримання державної допомоги членам сімей полонених можна звертатися до Мінреінтеграції за номерами: (044) 355−14−56 та (097) 901−55−71 (Viber, WhatsApp).
Раніше писали, що Кабінет Міністрів оновив виплати військовослужбовцям Збройних Сил України. Складові грошового забезпечення залежать від посади, звання, умов служби, наукових ступенів і звань.
Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Довідка Finance.ua:

Також українські військовослужбовці можуть отримати виплату за знищення ворожої техніки:
  • підбиття ворожого військового автомобіля «коштує» 12,18 тисячі гривень;
  • танк — 48,72 тисячі гривень;
  • броньована машина — 40 тисяч гривень;
  • літак чи гелікоптер — більше 100 тисяч гривень;
  • корабель першого рангу — 243 тисячі гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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