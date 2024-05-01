Кабмін оновив виплати військовим: скільки отримуватимуть з 1 травня — Finance.ua

Кабмін оновив виплати військовим: скільки отримуватимуть з 1 травня Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Кабмін оновив виплати військовим: скільки отримуватимуть з 1 травня

Кабінет Міністрів оновив виплати військовослужбовцям Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Складові грошового забезпечення залежать від посади, звання, умов служби, наукових ступенів і звань.

Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Інфографіка: Міноборони

Одноразова грошова допомога при укладанні контракту:

рядовий склад — 24 224 грн;

сержантський і старшинський склад — 27 252 грн;

офіцерський склад — 30 280 грн.

Інфографіка: Міноборони

Виплата пораненим, які не можуть виконувати обов’язки — 20 100 гривень.

Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів — 15 000 — 30 000 гривень.

Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) — 2 350 гривень.

Розмір виплати у разі полону чи зникненні безвісти — 100 000 гривень.

Інфографіка: Міноборони

Нагадаємо, українські військові щомісяця отримують додаткові виплати, й одна з таких здійснюватиметься у вигляді премії. Щомісяця командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ мають право преміювати військовослужбовців (крім строковиків). Розмір такої виплати складає не менше 10% від посадового окладу.

Також низка військових можуть претендувати на додаткову фінансову допомогу — «підйомні». Претендувати на допомогу можуть військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, кадрову службу, військову службу за призовом (останнє стосується тільки офіцерського складу).

Довідка Finance.ua

Українські військовослужбовці можуть отримати виплату за знищення ворожої техніки:

підбиття ворожого військового автомобіля «коштує» 12,18 тисячі гривень;

танк — 48,72 тисячі гривень;

броньована машина — 40 тисяч гривень;

літак чи гелікоптер — більше 100 тисяч гривень;

корабель першого рангу — 243 тисячі гривень.

Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема, бажано фото або ж відеофіксація.

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