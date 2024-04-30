Кому з військових передбачені «підйомні» виплати — Finance.ua

Кому з військових передбачені «підйомні» виплати Сьогодні 09:31 — Особисті фінанси

Кому з військових передбачені «підйомні» виплати

У Міністерстві оборони України нагадують , що низка військових можуть претендувати на додаткову фінансову допомогу — «підйомні».

Хто може отримати «підйомні?» Претендувати на допомогу можуть військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, кадрову службу, військову службу за призовом (останнє стосується тільки офіцерського складу).

Зазначається, що дану грошову допомогу надають захисникам, які переїжджають на нове місце військової служби у зв’язку з призначенням, зарахуванням на навчання у військові навчальні заклади або навчальні центри, термін якого становить шість місяців і більше. Такі виплати також передбачені у зв’язку з передислокацією військової частини.

Скільки можна отримати

Як зазначили в Міноборони, розмір «підйомних» становить суму місячної зарплати конкретного військовослужбовця і 50% зарплати на кожного члена його сім'ї, який переїхав із ним на нове місце служби.

Також зазначеним категоріям військових і членам їхніх родин передбачені «добові» в разі відрядження, — зазначають у відомстві.

Підкреслюється, що ті, кого мобілізували на військову службу, претендувати на цю виплату не можуть — тільки якщо перейдуть на контрактну форму.

Довідка Finance.ua:

на виплати військовослужбовцям у 2024 році передбачені 751,3 млрд грн. Відповідно до даних Міністерства фінансів, 14,3 млрд грн закладені на підтримку ветеранів;

з чого складаються виплати військовим і від чого вони залежать — розповіли у статті за посиланням.

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