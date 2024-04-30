Кому з військових передбачені «підйомні» виплати — Finance.ua

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Кому з військових передбачені «підйомні» виплати

Особисті фінанси
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Кому з військових передбачені «підйомні» виплати
Кому з військових передбачені «підйомні» виплати
У Міністерстві оборони України нагадують, що низка військових можуть претендувати на додаткову фінансову допомогу — «підйомні».
Хто може отримати «підйомні?» Претендувати на допомогу можуть військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, кадрову службу, військову службу за призовом (останнє стосується тільки офіцерського складу).
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Зазначається, що дану грошову допомогу надають захисникам, які переїжджають на нове місце військової служби у зв’язку з призначенням, зарахуванням на навчання у військові навчальні заклади або навчальні центри, термін якого становить шість місяців і більше. Такі виплати також передбачені у зв’язку з передислокацією військової частини.

Скільки можна отримати

Як зазначили в Міноборони, розмір «підйомних» становить суму місячної зарплати конкретного військовослужбовця і 50% зарплати на кожного члена його сім'ї, який переїхав із ним на нове місце служби.
Також зазначеним категоріям військових і членам їхніх родин передбачені «добові» в разі відрядження, — зазначають у відомстві.
Підкреслюється, що ті, кого мобілізували на військову службу, претендувати на цю виплату не можуть — тільки якщо перейдуть на контрактну форму.

Довідка Finance.ua:

  • на виплати військовослужбовцям у 2024 році передбачені 751,3 млрд грн. Відповідно до даних Міністерства фінансів, 14,3 млрд грн закладені на підтримку ветеранів;
  • з чого складаються виплати військовим і від чого вони залежать — розповіли у статті за посиланням.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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