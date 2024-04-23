Стало відомо, коли має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного — Finance.ua

Стало відомо, коли має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного Сьогодні 12:47 — Казна та Політика

Стало відомо, коли має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного

Закон про посилення мобілізації передбачає можливість для військовозобов'язаних уточнити свої дані через Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста. Але спершу уряд має законодавчо забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника. На це відводиться двомісячний строк із дня опублікування закону про посилення мобілізації.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Військовозобов'язані протягом 60 днів із дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування.

Згідно з новим законом, військовозобов'язані українці мають за 60 днів, тобто до 18 липня 2024 р., уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Якщо військовозобов'язаний перебуває в Україні, то він має самостійно прибути до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або подати дані через Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

Якщо військовозобов'язаний перебуває за кордоном, він має подати дані на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

українські консульства тимчасово припиняють надавати послуги чоловікам віком від 18 до 60 років. До отримання додаткових роз’яснень, щодо положень закону про посилення мобілізації, військовозобов'язаним за кордоном допомагатимуть лише з поверненням в Україну. Видання ZN.UA, з посиланням на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, повідомляє , що з 23 квітня 2024віком від 18 до 60 років. До отримання додаткових роз’яснень, щодо положень закону про посилення мобілізації, військовозобов'язаним за кордоном допомагатимуть лише з поверненням в Україну.

Відповідно до закону про цифровізацію обліку Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста — це персональний кабінет (захищений відокремлений вебсервіс), за допомогою якого призовнику, військовозобов'язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до послуг. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Читайте також Президент підписав закони про призов з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного

Наразі Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який затверджено Наказом Міністерства оборони України від 28 березня 2022 року № 94, як і Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг відповідних згадок про Електронний кабінет військовозобов'язаного не містять.

Також у законі йдеться про необхідність затвердження Урядом окремого документа — Положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки й оборони.

Закон про цифровізацію військового обліку дає Кабміну місяць на те, щоб ухвалити необхідні підзаконні акти. Тому до 4 травня відповідні офіційні документи для регулювання Електронного кабінету військовозобов'язаного мають бути ухвалені.

Закон про посилення мобілізації передбачає, що Кабмін повинен у двомісячний строк із дня опублікування цього Закону забезпечити створення та функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного чи резервіста — тобто, до 17 червня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.