Президент підписав закони про призов з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного — Finance.ua

Президент підписав закони про призов з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного Сьогодні 10:00

Президент підписав закони про призов з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного

Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт № 10 062

Згідно з цим документом, в Україні буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ.

Передбачається, що Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться в різних державних реєстрах: Податкової служби, МОЗ, Мінʼюсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобовʼязаного. Відповідно до закону, згода призовників, військовозобовʼязаних і резервістів на обробку персональних даних не потрібна.

Читайте також Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук назвал строки розгляду в парламенті

Також цей законопроєкт покликаний спростити отримання статусу учасника бойових дій, аби його можна було оформити на підставі довідки в електронному вигляді про безпосередню участь особи у захисті держави.

Законопроєкт надає Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах НАТО.

Завдяки цьому, за даними міноборони:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об'єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібератак рф.

Законопроєкт № 9281

Цей закон може дозволити мобілізувати чоловіків з 25 років, а не з 27.

Згідно з пояснювальною запискою, донині на строкову військову службу призивалися придатні для цього за станом здоров’я громадяни, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. При цьому на військовий облік військовозобов'язаних підлягають взяттю громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Читайте також Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації

На думку авторів документу, під час дії правового режиму воєнного стану в Україні немає необхідності в тривалому перебуванні громадян, до 27 річного віку, на військовому обліку призовників.

Очікується, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов'язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.