Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації — Finance.ua

Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Менше 500 тисяч: Сирський оцінив потреби в мобілізації

Завдяки перерозподілу навантаження між окремими частинами й підрозділами, проведенню огляду можливостей ЗСУ, вдалося «суттєво зменшити» потреби у мобілізації резервістів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

«За рахунок перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра (500 тис. резервістів. — Ред.) була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців… Наразі ми переглядаємо чисельність і кількість окремих частин, які не беруть участь у бойових діях, на підставі аудиту їх діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин», — сказав Сирський.

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При цьому він зауважив, що у такому уточненні функцій частин та їх особового складу варто утримуватися «від крайнощів», оскільки у будь-яких арміях світу є частини, які не беруть участі у бойових діях, але забезпечують бойові підрозділи.

«Це не менш важлива частина роботи. Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, — це війна на виснаження, війна логістики. Тож, значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати. Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого. Ці люди роблять свій внесок в ефективність бойових дій», — додав Сирський.

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Водночас він зазначив, що для ротації поповнення лав Сил оборони необхідне, бо багато військових частин і підрозділів потребують відновлення й відпочинку.

«Треба виходити з того, що люди — не роботи. Вони виснажуються, фізично й психологічно, особливо в умовах бойових дій. Наприклад, ті, хто прийшли до ТЦК у лютому 2022 року, — ці люди потребують відпочинку та лікування. Достатньо згадати, що бойова 110-а бригада була задіяна на Авдіївському напрямку від початку повномасштабного вторгнення. Їм треба відновитися і відпочити, і це об'єктивна необхідність. І таких частин чимало», — зазначив український воєначальник.

За його словами, ротація військових частин на лінії фронту вже розпочалася.

«Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював — від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла», — додав головнокомандувач ЗСУ.

Він зауважив, що процес поповнення війська не обмежується лише діяльністю ТЦК. Він охоплює цілий комплекс питань, включаючи навчання людей, їх належне екіпірування та забезпечення. Такі зусилля охоплюють також заходи із соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх родин. Держава має піклуватися про те, як складається життя військовослужбовця після звільнення або демобілізації, зазначив Сирський.

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«Українці продовжують йти захищати свою країну, в тому числі, повертаючись з-за кордону. Ми маємо багато добровольців, і це не перебільшення. Я не стверджую, що проблем немає, але наголошую, що ми робимо все для того, щоб їх вирішити», — наголосив він.

Сирський також зазначив, що ті громадяни, які приходять до війська за мобілізацією, не потрапляють відразу на фронт, лише в окремих випадках, коли, наприклад, у людини вже є бойовий досвід. Переважна більшість мобілізованих прибувають до навчальних військових частин та центрів. Станом на лютий цього року рівень охоплення таких людей військовим навчанням становив 84 відсотки від загальної кількості мобілізованих. Лише після завершення такого навчання вони можуть спрямовуватися на відновлення боєздатності військових частин, підкреслив головком.

Укрінформ За матеріалами:

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