Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук назвал строки розгляду в парламенті — Finance.ua

Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук назвал строки розгляду в парламенті
Верховна Рада України може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі протягом кількох тижнів. Однак, у разі, якщо нардепи не наполягатимуть на правках, його розглянуть швидше.
Про це сказав голова ВР Руслан Стефанчук у коментарі «Українській правді».
«Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки», — сказав він.
За його словами, Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію в сесійній залі тоді, коли його фінальна версія буде напрацьована Комітетом з питань національної безпеки, оборони і розвідки.
Крім того, мають бути підготовлені висновки лінгвістичної та юридичної експертиз.
«Щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця, думаю, ми одразу можемо розглядати питання щодо можливості внесення цього законопроєкту в зал. Зараз я не готовий назвати терміни, бо ще немає завершеного продукту. Але я знаю, що багато речей, які були в проєкті, підтримані комітетом. Щодо дискутивних положень були або зміни, або відхилення. Як тільки буде кінцева картина, одразу законопроєкт буде винесено в зал», — додав Стефанчук.
Довідка Finance.ua:
- 30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.
- 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.
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