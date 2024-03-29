Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук назвал строки розгляду в парламенті — Finance.ua

Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук назвал строки розгляду в парламенті Сьогодні 20:35

Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук назвал строки розгляду в парламенті

Верховна Рада України може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі протягом кількох тижнів. Однак, у разі, якщо нардепи не наполягатимуть на правках, його розглянуть швидше.

Про це сказав голова ВР Руслан Стефанчук у коментарі «Українській правді».

«Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки», — сказав він.

За його словами, Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію в сесійній залі тоді, коли його фінальна версія буде напрацьована Комітетом з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

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Крім того, мають бути підготовлені висновки лінгвістичної та юридичної експертиз.

«Щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця, думаю, ми одразу можемо розглядати питання щодо можливості внесення цього законопроєкту в зал. Зараз я не готовий назвати терміни, бо ще немає завершеного продукту. Але я знаю, що багато речей, які були в проєкті, підтримані комітетом. Щодо дискутивних положень були або зміни, або відхилення. Як тільки буде кінцева картина, одразу законопроєкт буде винесено в зал», — додав Стефанчук.

Довідка Finance.ua:

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.



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