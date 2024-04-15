Чи обов’язково створювати кабінет військовозобов'язаного: роз’яснення Міноборони — Finance.ua

Чи обов’язково створювати кабінет військовозобов'язаного: роз’яснення Міноборони Сьогодні 05:43

Чи обов’язково створювати кабінет військовозобов'язаного: роз’яснення Міноборони

Реєстрації в електронному кабінеті військовозобов'язаного не буде обов’язковою. Громадяни України самі ухвалюватимуть рішення щодо користуванням даним сервісом.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».

«Реєструватися в кабінеті військовозобов'язаного людина може за бажанням, тобто це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається», — пояснив він.

Лазуткін зазначив, що це дуже зручний сервіс, який дозволить громадянам не звертатись особисто до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

«Це сервіс, який має стати зручним. Не потрібно буде йти до ТЦК та СП. Тому що є люди, які не люблять з’являтися в державних установах, а таким чином вони зможуть доповнити інформацію про себе. Вони можуть туди завантажити документи, які свідчать про те, що у них змінився сімейний стан, що вони мають вже трьох чи більше дітей, або змінили місце проживання, здобули якусь освіту. Це все зручно», — підкреслив речник Міноборони.

Які проблеми розв’яже впровадження е-кабінету

Електронний кабінет планують запустити вже влітку. Його створять на кожного військовозобов'язаного, незалежно від того, чи буде він або вона ним користуватися. На першому етапі запуску е-кабінету у призовників буде можливість актуалізувати свої дані. Після цього ТЦК та СП використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Мета сервісу полягає у тому, щоб прибрати черги з ТЦК та СП й необхідність подавати документи для уточнення даних. Окрім того, кабінет має допомогти уникнути корупційних та бюрократичних процесів, поліпшити взаємодію різних державних органів у процесі надання статусу учасника бойових дій та спростити отримання соціальних послуг на кшталт отримання компенсацій чи продовження відстрочки від служби.

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який запустить в дію електронний кабінет військовозобов'язаного.

TrueUA За матеріалами:

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