Чи обов’язково створювати кабінет військовозобов'язаного: роз’яснення Міноборони — Finance.ua
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Чи обов’язково створювати кабінет військовозобов'язаного: роз’яснення Міноборони

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Чи обов’язково створювати кабінет військовозобов'язаного: роз’яснення Міноборони
Чи обов’язково створювати кабінет військовозобов'язаного: роз’яснення Міноборони
Реєстрації в електронному кабінеті військовозобов'язаного не буде обов’язковою. Громадяни України самі ухвалюватимуть рішення щодо користуванням даним сервісом.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».
«Реєструватися в кабінеті військовозобов'язаного людина може за бажанням, тобто це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається», — пояснив він.
Лазуткін зазначив, що це дуже зручний сервіс, який дозволить громадянам не звертатись особисто до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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«Це сервіс, який має стати зручним. Не потрібно буде йти до ТЦК та СП. Тому що є люди, які не люблять з’являтися в державних установах, а таким чином вони зможуть доповнити інформацію про себе. Вони можуть туди завантажити документи, які свідчать про те, що у них змінився сімейний стан, що вони мають вже трьох чи більше дітей, або змінили місце проживання, здобули якусь освіту. Це все зручно», — підкреслив речник Міноборони.

Які проблеми розв’яже впровадження е-кабінету

Електронний кабінет планують запустити вже влітку. Його створять на кожного військовозобов'язаного, незалежно від того, чи буде він або вона ним користуватися. На першому етапі запуску е-кабінету у призовників буде можливість актуалізувати свої дані. Після цього ТЦК та СП використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.
Мета сервісу полягає у тому, щоб прибрати черги з ТЦК та СП й необхідність подавати документи для уточнення даних. Окрім того, кабінет має допомогти уникнути корупційних та бюрократичних процесів, поліпшити взаємодію різних державних органів у процесі надання статусу учасника бойових дій та спростити отримання соціальних послуг на кшталт отримання компенсацій чи продовження відстрочки від служби.
Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який запустить в дію електронний кабінет військовозобов'язаного.
За матеріалами:
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