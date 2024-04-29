Від 10% виплати до зарплати: як бійцям щомісяця отримувати премії — Finance.ua

Від 10% виплати до зарплати: як бійцям щомісяця отримувати премії Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Від 10% виплати до зарплати: як бійцям щомісяця отримувати премії

Українські військові щомісяця отримують додаткові виплати, й одна з таких здійснюватиметься у вигляді премії. Її розмір залежить від суми посадового окладу бійця.

Рішення про нарахування премії приймають командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ. Про це пише Телеграф з посиланням на наказ «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

Згідно з документом, щомісяця командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ мають право преміювати військовослужбовців (крім строковиків). Розмір такої виплати складає не менше 10% від посадового окладу.

Премія виплачується щомісяця на підставі наказу командира підрозділу, який видається до 5 числа кожного місяця, наступного за місяцем преміювання, з урахуванням:

військової дисципліни;

наявності дисциплінарних стягнень;

показників виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня проголосувала за постанову, згідно з якою уряд повинен передбачити додаткову винагороду розміром 70 тис. грн військовим на передовій.

12 квітня на засіданні Кабінету Міністрів була підтримана пропозиція Міністерства оборони України про оновлення розміру грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським. Загальна сума виплат тепер складатиметься з базової суми у 100 тис. гривень та додаткової винагороди у 70 тис. гривень, сумарно — 170 тис. гривень.

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