Уряд оновив виплати військовослужбовцям та поліцейським, збільшивши їх до 170 тис. грн (постанова) — Finance.ua

Уряд оновив виплати військовослужбовцям та поліцейським, збільшивши їх до 170 тис. грн (постанова) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Уряд оновив виплати військовослужбовцям та поліцейським, збільшивши їх до 170 тис. грн (постанова)

12 квітня на засіданні Кабінету Міністрів була підтримана пропозиція Міністерства оборони України про оновлення розміру грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським.

Про це йдеться в постанові уряду.

Загальна сума виплат тепер складатиметься з базової суми у 100 тис. гривень та додаткової винагороди у 70 тис. гривень, сумарно — 170 тис. гривень.

Хто отримає

Відповідно до Постанови Уряду, військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, отримуватимуть додаткову грошову винагороду у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів.

Ці кошти будуть виплачуватися військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення, а також на території ворога.

«Це рішення не лише про мотивацію, але й про справедливість. Винагорода стане додатковим стимулом для наших захисників, які знаходяться на вістрі бойових дій. Вдячний колегам за розуміння і підтримку», — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав одразу кілька законопроєктів, які безпосередньо впливають на мобілізацію в Україні. Зокрема, президент знизив вік мобілізації з 27 до 25 років і скасував статус «обмежено придатних».

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення до військової частини виповнилося 18 років, і старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

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Також Зеленський підписав проєкт № 10 062 про вдосконалення порядку обробки та використання даних з реєстрів для військового обліку та отримання статусу ветерана війни.

Він дозволяє перенесення українських військових IT-систем у хмарні сховища країн-членів НАТО в межах посилення кіберзахисту. А також забезпечує запуск цифрових облікових документів (сертифікатів) з удосконаленням системи «Оберіг» — електронного Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 11 квітня проголосувала за постанову, згідно з якою уряд повинен передбачити додаткову винагороду розміром 70 тис. грн військовим на передовій.

Кабінет Міністрів України встановив винагороду в розмірі 70 тисячгривень для бійців, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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