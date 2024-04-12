Кабмін встановив доплату 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на «нулі» — Finance.ua

Кабмін встановив доплату 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на «нулі» Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Кабмін встановив доплату 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на «нулі»

Кабінет міністрів України встановив винагороду в розмірі 70 тисяч гривень для бійців, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань», — наголосив він.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня проголосувала за постанову, згідно з якою уряд повинен передбачити додаткову винагороду розміром 70 тис. грн військовим на передовій.Про це повідомивнародний депутат Олексій Гончаренко.

«Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб уряд додав 70 тис. грн на місяць тим, хто безпосередньо воює „на нулі“. Рішення підтримали 321 народний депутат. Тобто, окрім зарплати (20−25 тис.) і бойових (100 тис.), захисники мають ще отримувати +70 тисяч. Нарешті дотисли це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах», — написав Гончаренко.

УНІАН За матеріалами:

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