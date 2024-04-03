В Україні розпочалась демобілізація строковиків — Finance.ua

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В Україні розпочалась демобілізація строковиків

Казна та Політика
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В Україні розпочалась демобілізація строковиків
В Україні розпочалась демобілізація строковиків
В Україні військовослужбовців, які проходили строкову службу, нарешті можуть демобілізувати.
Про перших демобілізованих строковиків розповіли у Держприкордонслужбі.
Як розповіли у відомстві, строк служби їх військових закінчився під час дії воєнного стану, однак через заборону демобілізації вони залишалися у війську.
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Зокрема прикордонники показали відео з військовими, які змогли демобілізуватись. На ньому військові розповіли про те, як тривала їх служба ці роки і які бойові завдання вони виконували.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким строковиків мають демобілізувати упродовж квітня-травня 2024 року. При цьому вказано, що мають бути звільнені усі строковики, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану. Однак це не стосується тих хто вирішив продовжувати військову службу. Не демобілізують і тих, хто підписав контракт.
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Окрім цього Кабмін постановив, що звільненим військовослужбовцям строкової служби необхідно виплатити грошову допомогу у розмірі 8 посадових окладів. У випадку, якщо звільнений строковик підпадає під категорію дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, то грошова допомога становить 12 посадових окладів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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