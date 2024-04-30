У Міноборони озвучили розмір винагород за знищену ворожу техніку — Finance.ua

У Міноборони озвучили розмір винагород за знищену ворожу техніку Сьогодні 20:09 — Особисті фінанси

Українські військовослужбовці можуть отримати грошову виплату за знищення ворожої техніки.

Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Як розповів Лазуткін:

підбиття ворожого військового автомобіля «коштує» 12,18 тисячі гривень;

танк — 48,72 тисячі гривень;

броньована машина — 40 тисяч гривень;

літак чи гелікоптер — більше 100 тисяч гривень;

корабель першого рангу — 243 тисячі гривень.

«Скажімо так, чергову „Москву“ також є серйозний стимул нищити», — зауважив він.

Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.

«Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою», — пояснив Лазуткін.

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