У Міноборони озвучили розмір винагород за знищену ворожу техніку — Finance.ua

У Міноборони озвучили розмір винагород за знищену ворожу техніку
Українські військовослужбовці можуть отримати грошову виплату за знищення ворожої техніки.
Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Як розповів Лазуткін:
- підбиття ворожого військового автомобіля «коштує» 12,18 тисячі гривень;
- танк — 48,72 тисячі гривень;
- броньована машина — 40 тисяч гривень;
- літак чи гелікоптер — більше 100 тисяч гривень;
- корабель першого рангу — 243 тисячі гривень.
«Скажімо так, чергову „Москву“ також є серйозний стимул нищити», — зауважив він.
Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.
«Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою», — пояснив Лазуткін.
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