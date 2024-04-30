У Міноборони озвучили розмір винагород за знищену ворожу техніку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міноборони озвучили розмір винагород за знищену ворожу техніку

Особисті фінанси
54
Українські військовослужбовці можуть отримати грошову виплату за знищення ворожої техніки.
Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
Як розповів Лазуткін:
  • підбиття ворожого військового автомобіля «коштує» 12,18 тисячі гривень;
  • танк — 48,72 тисячі гривень;
  • броньована машина — 40 тисяч гривень;
  • літак чи гелікоптер — більше 100 тисяч гривень;
  • корабель першого рангу — 243 тисячі гривень.
«Скажімо так, чергову „Москву“ також є серйозний стимул нищити», — зауважив він.
Речник Міноборони зауважив, що для отримання премії важливо, аби у журналі бойових дій був запис про досягнення. Зокрема бажана фото або ж відеофіксація.
«Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, тому це не має бути великою проблемою», — пояснив Лазуткін.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.