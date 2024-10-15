ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні та середній розмір пенсії — Finance.ua

ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні та середній розмір пенсії Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні та середній розмір пенсії, freepik.com

Станом на 1 жовтня середній розмір пенсії в Україні становить 5 851,86 грн.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

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Інфографіка: ПФУ

Скільки пенсіонерів в Україні

Згідно з інформацією ПФУ, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн працюють.

Середній розмір пенсій

Середній розмір пенсій в Україні на 1 жовтня становить 5 851,86 грн. У липні було 5 816,62 грн.

У пенсіонерів, що працюють — 6 257,96 грн. У липні — 6 216,20 грн.

61,73% пенсіонерів отримують виплати, які не перевищують 5 000 грн.

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У 25,79% пенсіонерів розмір пенсії становить до 3 000 грн.

Ще 17,35% отримують виплати від 3 001 до 4 000 грн.

18,59% пенсіонерів отримують пенсії від 4 001 до 5 000 грн.

Чверті українських пенсіонерів (25,57%) призначена пенсія в розмірі від 5 001 до 10 000 грн.

Понад 10 000 грн отримують 12,7% пенсіонерів.

Довідка Finance.ua:

в Україні хочуть внести зміну щодо виплат пенсій. Пропонується пришвидшити цей процес шляхом надання можливості отримувати виплати через платіжну систему «Нової пошти»;

в Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій. Планується зараховувати бали за кількість років страхового стажу та розмір зарплати№

у наступному році в Україні заплановали нову індексацію пенсій.



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