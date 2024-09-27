В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити «бали» — Finance.ua

В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити «бали» Сьогодні 16:02

В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити «бали»

В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій. Планується зараховувати бали за кількість років страхового стажу та розмір зарплати.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час презентації «Соціального порталу».

«У рамках пенсійної реформи ми хочемо зробити такі зміни, які би показували дуже простий механізм обрахунку і виплати пенсій», — сказала вона.

За її словами, важливими є кількість років, які людина працювала, та кількість внесків в страхову систему. Тому це має бути основою, як ця пенсія розраховується.

«І ми ці два критерії закладаємо в бали, які будуть сумуватися за кожен місяць. І кожна людина при виході на пенсію матиме сукупність балів, що переведеться у відсоток до середньої заробітної плати по Україні», — повідомила міністр.

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Жолнович відзначила, що це «найбільш релевантна категорія, яка показує реальність грошових коштів. Те, що ми всі як українці в рамках середньої зарплати заробляємо, це та сума, по якій ми в конкретному році живемо».

«І тому це буде найбільш справедливий формат і накопичення наших солідарних пенсійних внесків», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що пенсійна система України часто і багато піддавалася змінам, через що обрахунок пенсії ускладнився. Тож у Мінсоцполітики хочуть спростити механізм.

В Україні станом на початок липня 2024 року налічується 10,26 млн пенсіонерів. При цьому більше половини цих пенсіонерів отримують виплати нижчі за 3 тисячі гривень.



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