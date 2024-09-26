Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році — Finance.ua
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Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році

Казна та Політика
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Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році
Максимальні пенсії: що буде з виплатами у 2024 році
В Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір максимальної пенсії. Відомо, чи варто чекати на перегляд таких виплат.
Питання підвищення максимального розміру пенсії регулює закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Відповідно до правил, розмір такої пенсійної виплати обмежений і не може бути вищий за десять прожиткових мінімумів, затверджених для осіб, які втратили працездатність.
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Оскільки на початку року відбувся перегляд прожиткового мінімуму для різних груп населення, то й ця виплата суттєво зросла. Так, відповідно до даних державного бюджету, цьогоріч розмір прожиткового мінімуму дорівнює 2,92 тис. гривень, а для осіб, які втратили працездатність — 2,361 тис. гривень (на 268 грн).
У зв’язку з цим розмір мінімальної пенсії в Україні зріс з 2,093 тис. до 2,361 тис. грн, а максимальної пенсійної виплати — з 20,93 тис. до 23,61 тис. гривень. Тобто сума підвищилась на 2,68 тис. гривень.
Відповідно до норм законодавства, така максимальна сума є остаточною, тобто з урахуванням усіх можливих доплат, підвищень та цільової допомоги (окрім доплат для громадян, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною).
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Таким чином, 23,61 тис. гривень є максимальною пенсією на 2024 рік. У бюджеті додаткового перегляду цієї виплати не передбачене.
На таку пенсію мають право:
  • державні службовці;
  • працівники місцевого самоврядування;
  • народні депутати, науковці.

Замороження виплат в Україні

Як відомо, у проєкт Державного бюджету на 2025 рік уряд не заклав фінансування на підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в країні.
У зв’язку з цим розмір максимальної пенсії наступного року може залишитися на рівні 2024 року.
Проте уряд планує переглянути відповідні показники за підсумками першого півріччя наступного року у разі покращення економічної ситуації.
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Банківські картки для пенсіонерів

За матеріалами:
НВ
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