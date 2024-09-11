Індексація пенсій у наступному році — Finance.ua

Індексація пенсій у наступному році Вчора 09:00 — Казна та Політика

Індексація пенсій у наступному році

У наступному році в Україні заплановали нову індексацію пенсій. Про це під час своєї пресконференції 10 вересня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Всі індексації були проведені в березні 2023-го, в березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року стосовно пенсій», — говорить український прем’єр.

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Шмигаль додав, що інфляція станом на сьогодні залишається помірною, а економіка поступово відновлюється після падіння, пов’язаного з повномасштабним вторгненням росіян. За словами прем’єра, у другому кварталі цього року зростання ВВП склало 3,7%.

З 1 травня в Україні змінилися розміри пенсій. Втім, надбавки за віком отримали не всі категорії, а тільки ті, у кого розмір пенсій становив не більше 10 340 грн.

Надбавки за віком становлять:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

В червні було перераховано пенсії для працюючих категорій пенсіонерів. Збільшення виплат провели у зв’язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера є індивідуальною.

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Також нагадаємо, що раніше в уряді розповіли, як громадяни можуть купити страховий стаж, аби в майбутньому отримувати більшу пенсію. Як повідомлялось, державні установи відвідувати не треба — всю процедуру можна зробити онлайн.

УНІАН За матеріалами:

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