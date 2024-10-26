Індексація пенсій: на скільки зростуть виплати в Україні — Finance.ua

Індексація пенсій: на скільки зростуть виплати в Україні
Українських пенсіонерів чекає підвищення виплат у 2025 році. За попередніми прогнозами, індексація пенсій може скласти від 10 до 12%.
Про це повідомила Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень, в етері «Громадського радіо».
Що впливає на підвищення пенсій
Індексація виплат залежатиме від рівня інфляції та зростання середньої зарплати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
За словами експертки, прем’єр-міністр та міністерка соціальної політики вже підтвердили закладення необхідних коштів на підвищення пенсій у проєкті бюджету на 2025 рік.
Однак остаточні цифри індексації стануть відомими лише на початку наступного року.
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«Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10−12%. Минулого року цей показник становив близько 6%», — пояснює Ткаченко.
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За даними Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня в Україні налічується близько 10,3 млн пенсіонерів.
Середня пенсія становить 5 852 грн, проте виплати розподіляються нерівномірно:
- близько половини пенсіонерів отримують від 3 до 4 тис. грн на місяць.
- понад 1 млн пенсіонерів отримують пенсії, що перевищують 10 тис. грн.
Нагадаємо, станом на липень 2024 року, найвища середня пенсія була у Києві (7940,27 гривень), що на 36,5% більше за середню по країні. Найменшу середню пенсію отримують пенсіонери Тернопільської області: 4436,41 гривень — це на 24% менше за середню по Україні.
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