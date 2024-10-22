Від чого залежить розмір пенсії для ФОП — Finance.ua

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Від чого залежить розмір пенсії для ФОП

Особисті фінанси
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Від чого залежить розмір пенсії для ФОП
Від чого залежить розмір пенсії для ФОП
Вихід на пенсію за віком в Україні починається в 60 років, але є також можливість оформити виплати в 63 або 65 років за умови набуття норми страхового стажу. ФОПи також мають право на пенсію, але сума виплати залежить від них самих.
Аби вийти на пенсію 60 років у 2024 році особі потрібно мати не менше 31 року стажу. Вже з наступного року вимога виросте до 32 років, інформують експерти порталу «На пенсії».
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Якщо під час своєї підприємницької діяльності особа не сплачувала Єдиний соціальний внесок, то, відповідно, страховий стаж не ріс.
У виданні наголошують, що, в основному, підприємці сплачують мінімальний страховий внесок. Це несе негативні наслідки на коефіцієнт заробітної плати й, відповідно, на загальний розмір пенсії.
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Тому ФОПам, які сплачують мінімальні внески, призначають пенсію, яка може бути близька до найнижчої, на яку, своєю чергою, вплине недостатня кількість стажу та невеликий офіційний дохід.

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За матеріалами:
На пенсии
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