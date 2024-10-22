Від чого залежить розмір пенсії для ФОП — Finance.ua

Від чого залежить розмір пенсії для ФОП Вчора 21:03 — Особисті фінанси

Від чого залежить розмір пенсії для ФОП

Вихід на пенсію за віком в Україні починається в 60 років, але є також можливість оформити виплати в 63 або 65 років за умови набуття норми страхового стажу. ФОПи також мають право на пенсію, але сума виплати залежить від них самих.

Аби вийти на пенсію 60 років у 2024 році особі потрібно мати не менше 31 року стажу. Вже з наступного року вимога виросте до 32 років, інформують експерти порталу «На пенсії».

Читайте також Який стаж потрібен для отримання соціальної пенсії

Якщо під час своєї підприємницької діяльності особа не сплачувала Єдиний соціальний внесок, то, відповідно, страховий стаж не ріс.

У виданні наголошують, що, в основному, підприємці сплачують мінімальний страховий внесок. Це несе негативні наслідки на коефіцієнт заробітної плати й, відповідно, на загальний розмір пенсії.

Читайте також Кому зарахують до стажу роботи періоди навчання

Тому ФОПам, які сплачують мінімальні внески, призначають пенсію, яка може бути близька до найнижчої, на яку, своєю чергою, вплине недостатня кількість стажу та невеликий офіційний дохід.

Нехай ваші заощадження працюють на вас. Обирайте депозит, який буде ідеальним під вас.

На пенсии За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.